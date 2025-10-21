Самый запретный вопрос в Китае: кто будет править после Си Цзиньпина

На этой неделе в Пекине за закрытыми дверями высшее руководство Китая проводит встречу, чтобы доработать план по укреплению своей мощи в неспокойном современном мире. Но в КНР назревает вопрос, как долго еще будет править 72-летний Си и кто будет после него.

Си Цзиньпин руководит Китаем уже 13 лет, добившись невиданного со времен Мао Цзэдуна влияния. Он не проявляет никаких признаков желания уйти в отставку. Однако его долголетие на вершине власти, если им не распорядиться, может посеять семена политической нестабильности: у него нет ни очевидного преемника, ни четкого графика его назначения, пишет политолог Крис Бакли для NY Times.

Си Цзиньпину пора подыскивать преемника, но это запретная в Китае тема Фото: South China Morning Post

Си Цзиньпин столкнулся с дилеммой, знакомой многим автократам, находящимся у власти уже много лет: назначение преемника грозит созданием конкурирующего центра власти и ослаблением его власти, но отсутствие преемника ставит под угрозу наследие Си Цзиньпина и может посеять раскол в политической элите Китая.

Відео дня

В свои 72 года Си Цзиньпину, вероятно, придется искать потенциального преемника среди гораздо более молодых чиновников, которым еще предстоит проявить себя и завоевать его доверие.

Ранее он заявлял, что в СССР совершили "роковую ошибку", выбрав реформатора Михаила Горбачева и дал понять, что Китаю такое не грозит.

"Си Цзиньпин почти наверняка осознает важность преемственности власти, но он также понимает, что невероятно сложно назначить преемника, не подорвав при этом собственную власть", — сказал Нил Томас, научный сотрудник Центра анализа Китая Института политики азиатского общества.

В самом Китае размышления о будущем Си Цзиньпина и его преемнике подвергаются цензуре, и лишь немногие чиновники могут быть осведомлены о его взглядах на этот вопрос. Иностранные дипломаты, эксперты и инвесторы будут искать подсказки в четырехдневном заседании Центрального комитета Коммунистической партии Китая, которое началось 20 октября и собрало сотни высокопоставленных чиновников.

Ожидается, что на встрече, которая обычно проходит за закрытыми дверями в специально построенном отеле "Цзинси" в Пекине, будет одобрен план развития Китая на ближайшие пять лет. Си Цзиньпин считает обеспечение мирового лидерства в области технологических инноваций и передового производства одним из своих приоритетов, и эта цель, вероятно, будет занимать важное место. Он и его чиновники выразили уверенность, что их подход сможет одержать верх над тарифами и экспортным контролем президента США Дональда Трампа.

Теоретически, встреча на этой неделе может дать представление о следующем поколении лидеров Китая, если Си Цзиньпин решит выдвинуть молодых чиновников на более важные должности. Однако многие аналитики ожидают, что он отложит любые важные шаги, по крайней мере, до начала своего вероятного четвертого пятилетнего срока в 2027 году.

Си Цзиньпин своими глазами видел, как борьба за власть может сотрясать Коммунистическую партию. Его отец, высокопоставленный чиновник, был отправлен в отставку Мао. Будучи местным чиновником во время демократических протестов 1989 года, Си Цзиньпин стал свидетелем того, как разногласия в верхах способствовали потрясениям в Китае; в конечном итоге Дэн Сяопин произвел чистку среди генерального секретаря партии Чжао Цзыяна и назначил нового очевидного преемника, Цзян Цзэминя.

Молодой Си Цзиньпин сделал выводы и собирается править долгие годы Фото: Соцсети

Пока что Си, похоже, убежден, что успех Китая зависит от его дальнейшего руководства. Он решительно преодолел пример упорядоченного выхода на пенсию, установленный его предшественником Ху Цзиньтао, и в 2018 году отменил ограничение президентства двумя сроками, что позволило Си Цзиньпину бессрочно оставаться у власти в качестве главы партии, государства и армии.

Однако с каждым годом, пока Си остается у власти, становится все труднее найти наследника, который был бы одновременно достаточно молод, чтобы править десятилетиями, и достаточно опытен, чтобы обладать властью в его тени.

Си Цзиньпин укомплектовал Постоянный комитет Политбюро — орган из семи членов, находящийся на вершине партийной власти, — давними союзниками. По мнению экспертов, им уже за 60, и, вероятно, они слишком стары, чтобы сменить Си на посту. Си Цзиньпину было 54 года, когда он вступил в Постоянный комитет в 2007 году, и это повышение подчеркнуло его статус фаворита на пост следующего лидера.

Поскольку Си Цзиньпин, вероятно, останется на посту еще один срок или даже дольше, его преемником может стать чиновник, родившийся в 1970-х годах, который, вероятно, сейчас работает в провинциальной администрации или в ведомстве центрального правительства. По словам Ван Синьсяня, профессора Национального университета Чжэнчи на Тайване, изучающего Коммунистическую партию, партия продвигает по службе молодых чиновников, соответствующих этому профилю.

Си Цзиньпин, вероятно, уже подыскивает себе преемника помоложе

Но Си Цзиньпин, похоже, также обеспокоен чиновниками, не прошедшими испытание трудностями и ответственностью. Он предупредил, что кажущиеся незначительными недостатки чиновников могут стать серьезной угрозой в моменты кризиса — или, как он выразился, "маленькая трещина может обернуться масштабным обвалом" в плотине.

По мнению экспертов, в ближайшие годы Си Цзиньпин будет основательно прореживать ряды чиновников, а за кулисами его ближайшее окружение будет активнее бороться за влияние и политическое выживание.

Напомним, на параде в Пекине Си Цзиньпин обсуждал с Путиным, как можно дожить до 150 лет.

Но ученые уже объяснили, что дожить до таких лет невозможно, сохраняя память и ясность ума.