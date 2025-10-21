Найзабороненіше питання в Китаї: хто правитиме після Сі Цзіньпіна

Цього тижня в Пекіні за зачиненими дверима вище керівництво Китаю проводить зустріч, щоб доопрацювати план зі зміцнення своєї могутності в неспокійному сучасному світі. Але в КНР назріває питання, як довго ще правитиме 72-річний Сі і хто буде після нього.

Сі Цзіньпін керує Китаєм уже 13 років, домігшись небаченого з часів Мао Цзедуна впливу. Він не виявляє жодних ознак бажання піти у відставку. Однак його довголіття на вершині влади, якщо ним не розпорядитися, може посіяти насіння політичної нестабільності: у нього немає ні очевидного наступника, ні чіткого графіка його призначення, пише політолог Кріс Баклі для NY Times.

Сі Цзіньпіну час підшукувати наступника, але це заборонена в Китаї тема Фото: South China Morning Post

Сі Цзіньпін зіткнувся з дилемою, знайомою багатьом автократам, які перебувають при владі вже багато років: призначення наступника загрожує створенням конкуруючого центру влади і ослабленням його влади, але відсутність наступника ставить під загрозу спадщину Сі Цзіньпіна і може посіяти розкол у політичній еліті Китаю.

У свої 72 роки Сі Цзіньпіну, ймовірно, доведеться шукати потенційного наступника серед набагато молодших чиновників, яким ще належить проявити себе і завоювати його довіру.

Раніше він заявляв, що в СРСР зробили "фатальну помилку", вибравши реформатора Михайла Горбачова і дав зрозуміти, що Китаю таке не загрожує.

"Сі Цзіньпін майже напевно усвідомлює важливість спадкоємності влади, але він також розуміє, що неймовірно складно призначити наступника, не підірвавши при цьому власну владу", — сказав Ніл Томас, науковий співробітник Центру аналізу Китаю Інституту політики азійського суспільства.

У самому Китаї роздуми про майбутнє Сі Цзіньпіна і його наступника піддаються цензурі, і лише деякі чиновники можуть бути обізнані про його погляди на це питання. Іноземні дипломати, експерти та інвестори шукатимуть підказки в чотириденному засіданні Центрального комітету Комуністичної партії Китаю, яке розпочалося 20 жовтня і зібрало сотні високопоставлених чиновників.

Очікується, що на зустрічі, яка зазвичай відбувається за зачиненими дверима в спеціально побудованому готелі "Цзінсі" в Пекіні, буде схвалено план розвитку Китаю на найближчі п'ять років. Сі Цзіньпін вважає забезпечення світового лідерства в галузі технологічних інновацій та передового виробництва одним зі своїх пріоритетів, і ця мета, імовірно, займатиме важливе місце. Він і його чиновники висловили впевненість, що їхній підхід зможе взяти гору над тарифами та експортним контролем президента США Дональда Трампа.

Теоретично, зустріч цього тижня може дати уявлення про наступне покоління лідерів Китаю, якщо Сі Цзіньпін вирішить висунути молодих чиновників на важливіші посади. Однак багато аналітиків очікують, що він відкладе будь-які важливі кроки принаймні до початку свого ймовірного четвертого п'ятирічного терміну в 2027 році.

Сі Цзіньпін на власні очі бачив, як боротьба за владу може стрясати Комуністичну партію. Його батько, високопоставлений чиновник, був відправлений у відставку Мао. Будучи місцевим чиновником під час демократичних протестів 1989 року, Сі Цзіньпін став свідком того, як розбіжності у верхах сприяли потрясінням у Китаї; зрештою Ден Сяопін здійснив чистку серед генерального секретаря партії Чжао Цзияна і призначив нового очевидного наступника, Цзян Цземіня.

Молодий Сі Цзіньпін зробив висновки і збирається правити довгі роки Фото: Соцсети

Поки що Сі, схоже, переконаний, що успіх Китаю залежить від його подальшого керівництва. Він рішуче подолав приклад упорядкованого виходу на пенсію, встановлений його попередником Ху Цзіньтао, і 2018 року скасував обмеження президентства двома термінами, що дозволило Сі Цзіньпіну безстроково залишатися при владі в якості глави партії, держави та армії.

Однак із кожним роком, поки Сі залишається при владі, стає дедалі важче знайти спадкоємця, який був би водночас достатньо молодим, щоб правити десятиліттями, і достатньо досвідченим, щоб мати владу в його тіні.

Сі Цзіньпін укомплектував Постійний комітет Політбюро — орган із семи членів, що перебуває на вершині партійної влади, — давніми союзниками. На думку експертів, їм уже за 60, і, ймовірно, вони занадто старі, щоб змінити Сі на посаді. Сі Цзіньпіну було 54 роки, коли він вступив до Постійного комітету 2007 року, і це підвищення підкреслило його статус фаворита на посаду наступного лідера.

Оскільки Сі Цзіньпін, імовірно, залишиться на посаді ще один термін або навіть довше, його наступником може стати чиновник, народжений у 1970-х роках, який, імовірно, зараз працює в провінційній адміністрації або у відомстві центрального уряду. За словами Ван Сіньсяня, професора Національного університету Чженчі на Тайвані, який вивчає Комуністичну партію, партія просуває по службі молодих чиновників, які відповідають цьому профілю.

Сі Цзіньпін, імовірно, вже підшукує собі молодшого наступника

Але Сі Цзіньпін, схоже, також занепокоєний чиновниками, які не пройшли випробування труднощами і відповідальністю. Він попередив, що, здавалося б, незначні недоліки чиновників можуть стати серйозною загрозою в моменти кризи — або, як він висловився, "маленька тріщина може обернутися масштабним обвалом" у греблі.

На думку експертів, найближчими роками Сі Цзіньпін ґрунтовно проріджуватиме лави чиновників, а за лаштунками його найближче оточення активніше боротиметься за вплив і політичне виживання.

