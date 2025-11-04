Сі Цзіньпін демонструє посмішку: Білий дім опублікував фото, які китайці не бачать вдома

Президент Китаю Сі Цзіньпін під час саміту АТЕС у Південній Кореї потрапив на знімки, оприлюднені Білим домом. На фото він усміхається й жартує — рідкісні моменти, які майже не з’являються в китайських державних медіа.

Як повідомляє CNN, кадри, поширені адміністрацією президента США Дональда Трампа, зафіксували несподівано розслабленого лідера Китаю. Сі Цзіньпін, який зазвичай відомий своєю стриманістю та серйозністю, під час зустрічей у Пусані демонстрував усмішку та жартував з колегами.

Зокрема, під час двосторонньої зустрічі на авіабазі Кімхе Трамп і Сі обговорювали низку питань — від торгівлі соєю до співпраці у сфері високих технологій. Серед оприлюднених фотографій — момент, коли американський президент простягає аркуш паперу через стіл, а китайський лідер усміхається у відповідь.

Трамп показує Сі аркуш паперу під час зустрічі

Інше фото, на якому Сі сміється разом із міністром закордонних справ Ван І, стало одним із найпомітніших у серії. Як зазначає видання, такі зображення різко контрастують з образом серйозного керівника, який поширюють китайські державні медіа.

Через два дні після зустрічі з Трампом Сі Цзіньпін потрапив на відео Reuters, де він обмінюється жартами з президентом Південної Кореї Лі Дже Меном. Під час церемонії обміну подарунками Лі передав Сі дерев’яну дошку для гри в го, а китайський лідер подарував смартфони Xiaomi.

Голова Китаю Сі Цзіньпін та президент Південної Кореї Лі Дже Мен

Коли Лі запитав: "Як там безпека зв’язку?", Сі, усміхаючись, відповів: "Можете перевірити, чи є там бекдор". Це викликало сміх серед присутніх дипломатів.

Питання про "бекдор" — прихований доступ до пристроїв — давно залишається чутливим у відносинах між Китаєм та західними країнами. Пекін нещодавно висловив стурбованість планами США відстежувати передові чіпи, тоді як західні держави неодноразово ставили під сумнів кібербезпеку китайських технологій.

За словами аналітиків, такі кадри показують більш людяний бік китайського лідера, однак у самому Китаї їх побачити практично неможливо. Державні медіа не публікують зображення, що не узгоджуються з офіційним іміджем керівника, а публікації західних ЗМІ часто видаляються з китайського інтернету.

Фото, на яких Сі сміється та спілкується невимушено, відсутні на платформах Douyin та Xiaohongshu, популярних серед китайських користувачів. На Weibo з’явилися лише короткі згадки, без активних коментарів.

Як зазначає CNN, контраст між офіційним образом і реальними моментами спілкування Сі підкреслює, наскільки ретельно Пекін контролює публічне сприйняття свого лідера.

Нагадаємо, Сі Цзіньпін обіймає посаду президента Китаю з 2013 року. Його правління супроводжується посиленням контролю над інформаційним простором і значним обмеженням свободи слова, що робить подібні неформальні кадри надзвичайною рідкістю.

