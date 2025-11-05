Рождаются примерно раз на 50-60 тысяч родов: известные истории сиамских близнецов (фото, видео)

Еще в эпоху неолита, между 4000 и 2200 годами до нашей эры, люди уже знали о загадочном явлении сросшихся близнецов. Подтверждением этого стала мраморная статуэтка двух женщин, соединенных бедрами, найденная на территории современной Турции. Это — древнейшее изображение сиамских близнецов, обнаруженное археологами.

С тех пор ученые и обычные люди не перестают интересоваться этим редким феноменом. По оценкам медиков, сросшиеся близнецы рождаются примерно раз на 50-60 тысяч родов, но лишь часть таких детей выживает. Даже в ХХІ веке риск мертворождения достигает 60%, а среди живорожденных преобладают девочки — три из четырех случаев, пишет Guinnessworldrecords.

Причины возникновения этого явления остаются загадкой. По самой распространенной теории, эмбрион разделяется позже, чем обычно, и процесс останавливается до полного разделения, или же, наоборот, два отдельных зародыша сливаются на раннем этапе развития. Почему это происходит — до сих пор неизвестно.

Известные истории сиамских близнецов

Чанг и Энг — близнецы, давшие название "сиамские"

Самая известная пара — братья Чанг и Энг Банкер, рожденные в 1811 году в Сиаме (ныне Таиланд). Они были соединены в груди и имели общую печень.

Их открыл шотландский бизнесмен Роберт Хантер, который привез братьев в США. Там они получили известность как "сиамские близнецы" — именно от них и происходит этот термин.

Впоследствии братья поселились в Северной Каролине, женились на родных сестрах Аделаиде и Саре Йейтс и воспитали 21 ребенка. Несмотря на свою уникальность, они также имели темную страницу биографии — владели плантацией с рабами и поддерживали Конфедерацию во время Гражданской войны в США.

Умерли Чанг и Энг в 1874 году в возрасте 62 лет, с разницей в несколько часов. Их потомки — более 1500 человек — и сегодня встречаются на семейных съездах.

Ронни и Донни Гейлионы — самые долго живущие близнецы в мире

Братья Ронни и Донни Гейлионы из Огайо (США) родились в 1951 году и прожили 68 лет — дольше всех сросшихся близнецов.

Они имели общий живот и таз, но отдельные сердца, легкие и конечности. Жили самостоятельно, имели собственный дом, занимались бытом и даже ссорились, как обычные братья.

"Мы родились такими Божьим замыслом — и счастливы, что остались вместе," — говорил Донни.

Умерли они в 2020 году от сердечной недостаточности.

Лори и Джордж Шаппелл — самые долго живущие женщины-близнецы

Еще одна уникальная история — Лори Линн и Джордж (ранее Дори) Шаппелл, рожденные в 1961 году в Пенсильвании.

Они принадлежали к редкому типу — краниопагам, то есть были соединены черепами, имея общие сосуды и около 30% мозга.

Несмотря на это, каждый имел отдельную жизнь: Джордж стал кантри-певцом, а Лори — чемпионкой по боулингу и работницей больницы.

Близнецы умерли в 2024 году в возрасте 62 лет, установив рекорд как старейшие женщины-близнецы в истории.

