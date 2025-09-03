"Благословенные": самые известные в мире сиамские близняшки опубликовали видео с малышом

Сиамские близняшки Эбби и Бриттани Генсел снова стали центром внимания после публикации видео в TikTok. В ролике, вызвавшем волну обсуждений, сестры появились с новорожденным ребенком, однако подробности до сих пор не раскрыты.

30 августа 35-летние Эбби и Бриттани Хенсел опубликовали в TikTok видео с подборкой фото, на которых они прогуливаются с младенцем в коляске. Фоном для ролика стала известная композиция Dr. Dre 1993 года.

В подписи близняшки написали "Blessed" ("Благословенные"), добавив хэштеги с собственными именами, а также "sisterhood" и "respect". Несмотря на это, в комментариях под видео фанаты засыпали сестер вопросами: "Мы нуждаемся в большем количестве информации", "Я не знаю, что и сказать".

Впервые Эбби и Бриттани заметили с малышом еще 14 августа в Миннесоте, когда они ставили автокресло в машину. Впоследствии их видели с ребенком несколько раз — в частности во время остановки у McDonald's по дороге на работу. Издание The Sun также публиковало фото, где сестры показывают малыша коллегам в школе, где они преподают.

При этом официально ни сами сестры, ни муж Эбби — Джош Боулинг, ветеран армии США — не подтвердили, является ли ребенок их ребенком.

Семейная жизнь близняшек Генсел

В 2021 году стало известно о женитьбе Эбби на Джоше, и эта новость вызвала значительный резонанс в сети. Сестры тогда активно отвечали на критические комментарии через TikTok, отмечая, что их личная жизнь не должна быть предметом чужих обсуждений.

Еще в 2003 году в документальном фильме "Joined For Life" они выражали желание иметь детей. Сейчас же Эбби уже является мачехой для дочери Джоша от предыдущих отношений.

Хотя официальной информации нет, но появление близняшек с младенцем свидетельствует, что их жизнь постепенно меняется — и это не остается без внимания общественности.

Популярность сиамских близняшек

Генсел стали известными после участия в шоу Опры Уинфри в 1996 году. Они родились как сиамские близняшки типа dicephalic parapagus: каждая имеет собственную голову, но общее туловище и внутренние органы. В 2012 году у сестер было собственное реалити-шоу на TLC, которое вышло только на один сезон.

Сегодня Эбби и Бриттани продолжают работать учительницами и изредка делятся личными моментами в соцсетях, где имеют более 300 тысяч подписчиков.

