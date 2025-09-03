"Благословенні": найвідоміші у світі сіамські близнючки опублікували відео з малюком

Сіамські близнючки Еббі та Бріттані Генсел знову стали центром уваги після публікації відео в TikTok. У ролику, що викликав хвилю обговорень, сестри з’явилися з новонародженою дитиною, однак подробиці досі нерозкриті.

30 серпня 35-річні Еббі та Бріттані Генсел опублікували в TikTok відео з добіркою фото, на яких вони прогулюються з немовлям у візочку. Фоном для ролика стала відома композиція Dr. Dre 1993 року.

У підписі близнючки написали "Blessed" ("Благословенні"), додавши хештеги з власними іменами, а також "sisterhood" та "respect". Попри це, у коментарях під відео фанати засипали сестер питаннями: "Ми потребуємо більше інформації", "Я не знаю, що й сказати".

Сіамські близнючки з немовлям

Вперше Еббі та Бріттані помітили з малюком ще 14 серпня в Міннесоті, коли вони ставили автокрісло в машину. Згодом їх бачили з дитиною кілька разів — зокрема під час зупинки у McDonald’s по дорозі на роботу. Видання The Sun також публікувало фото, де сестри показують малюка колегам у школі, де вони викладають.

При цьому офіційно ні самі сестри, ні чоловік Еббі — Джош Боулінг, ветеран армії США — не підтвердили, чи є дитина їхньою.

Сімейне життя близнючок Генсел

У 2021 році стало відомо про одруження Еббі з Джошем, і ця новина викликала значний резонанс у мережі. Сестри тоді активно відповідали на критичні коментарі через TikTok, зазначаючи, що їхнє особисте життя не повинно бути предметом чужих обговорень.

Ще у 2003 році в документальному фільмі "Joined For Life" вони висловлювали бажання мати дітей. Нині ж Еббі вже є мачухою для доньки Джоша від попередніх стосунків.

Хоч офіційної інформації немає, але поява близнючок із немовлям свідчить, що їхнє життя поступово змінюється — і це не залишається поза увагою громадськості.

Популярність сіамських близнючок

Генсел стали відомими після участі в шоу Опри Вінфрі у 1996 році. Вони народилися як сіамські близнючки типу dicephalic parapagus: кожна має власну голову, але спільний тулуб і внутрішні органи. У 2012 році сестри мали власне реаліті-шоу на TLC, яке вийшло лише на один сезон.

Сьогодні Еббі та Бріттані продовжують працювати вчительками і зрідка діляться особистими моментами в соцмережах, де мають понад 300 тисяч підписників.

