Народжуються приблизно раз на 50–60 тисяч пологів: відомі історії сіамських близнюків (фото, відео)

Ще у добу неоліту, між 4000 і 2200 роками до нашої ери, люди вже знали про загадкове явище зрощених близнюків. Підтвердженням цього стала мармурова статуетка двох жінок, з’єднаних стегнами, знайдена на території сучасної Туреччини. Це — найдавніше зображення сіамських близнюків, виявлене археологами.

Відтоді науковці та звичайні люди не перестають цікавитися цим рідкісним феноменом. За оцінками медиків, зрощені близнюки народжуються приблизно раз на 50–60 тисяч пологів, але лише частина таких дітей виживає. Навіть у ХХІ столітті ризик мертвонародження сягає 60%, а серед живонароджених переважають дівчатка — три з чотирьох випадків, пише Guinnessworldrecords.

Причини виникнення цього явища залишаються загадкою. За найпоширенішою теорією, ембріон розділяється пізніше, ніж зазвичай, і процес зупиняється до повного поділу, або ж, навпаки, два окремі зародки зливаються на ранньому етапі розвитку. Чому це відбувається — досі невідомо.

Відомі історії сіамських близнюків

Чанг і Енг — близнюки, що дали назву "сіамські"

Найвідоміша пара — брати Чанг і Енг Банкер, народжені 1811 року в Сіамі (нині Таїланд). Вони були з’єднані у грудях і мали спільну печінку.

Їх відкрив шотландський бізнесмен Роберт Гантер, який привіз братів до США. Там вони здобули популярність як "сіамські близнюки" — саме від них і походить цей термін.

Згодом брати оселилися в Північній Кароліні, одружилися з рідними сестрами Аделаїдою та Сарою Єйтс і виховали 21 дитину. Попри свою унікальність, вони також мали темну сторінку біографії — володіли плантацією з рабами та підтримували Конфедерацію під час Громадянської війни в США.

Померли Чанг і Енг у 1874 році у віці 62 років, з різницею у кілька годин. Їхні нащадки — понад 1500 людей — і сьогодні зустрічаються на родинних з’їздах.

Брати Чанг і Енг Фото: Wikimedia Commons

Ронні та Донні Гейліони — найдовше живучі близнюки у світі

Брати Ронні та Донні Гейліони з Огайо (США) народилися 1951 року й прожили 68 років — найдовше серед усіх зрощених близнюків.

Вони мали спільний живіт і таз, але окремі серця, легені та кінцівки. Жили самостійно, мали власний дім, займалися побутом і навіть сварилися, як звичайні брати.

"Ми народилися такими Божим задумом — і щасливі, що залишилися разом," — казав Донні.

Померли вони 2020 року від серцевої недостатності.

Лорі та Джордж Шаппелл — найдовше живучі жінки-близнюки

Ще одна унікальна історія — Лорі Лінн і Джордж (раніше Дорі) Шаппелл, народжені 1961 року в Пенсильванії.

Вони належали до рідкісного типу — краніопагів, тобто були з’єднані черепами, маючи спільні судини і близько 30% мозку.

Попри це, кожен мав окреме життя: Джордж став кантрі-співаком, а Лорі — чемпіонкою з боулінгу та працівницею лікарні.

Близнюки померли у 2024 році у віці 62 років, встановивши рекорд як найстарші жінки-зрощені близнюки в історії.

