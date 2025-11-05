"Мумия" возрождается: Брендан Фрейзер и Рэйчел Вайс возвращаются в новом фильме ужасов

В США готовят продолжение легендарной приключенческой франшизы "Мумия". В главных ролях снова появятся Брендан Фрейзер и Рэйчел Вайс, которые сыграли в культовых лентах конца 1990-х.

Как сообщает Variety, киностудия Universal планирует новую часть "Мумии", в которой главные роли исполнят Брендан Фрейзер и Рэйчел Вайс. Режиссерами четвертого фильма станут Мэтт Беттинелли-Олпин и Тайлер Джиллетт, известные по лентам "Готовы или нет" (2019) и перезапуску "Крика" (2022).

Актеры уже дважды снимались вместе в приключенческих фильмах, ставших кассовыми хитами: "Мумия" (1999) и "Мумия возвращается" (2001). Третью часть — "Мумия: Гробница Императора Драконов" — Вайс пропустила, но Фрейзер остался в роли главного героя Рика О'Коннелла.

Студия Universal пока не комментирует информацию о съемках, однако американские СМИ сообщают, что проект уже находится на этапе подготовки. Режиссеры Беттинелли-Олпин и Джиллетт заявили, что стремятся вернуть "Мумии" авантюрный дух оригинала, соединив его с элементами современного хоррора.

Фрейзер, получивший "Оскар" в 2022 году за роль в фильме "Кит", ранее заявлял, что готов снова сыграть О'Коннелла. "Я не знаю, как это сработает. Но я был бы открыт к этому, если бы кому-то пришла в голову правильная идея", — сказал актер в комментарии Variety.

Он также прокомментировал неудачу версии с Томом Крузом, которая вышла в 2017 году. "Трудно снять такой фильм. Ингредиент, который у нас был для нашей "Мумии", чего я не увидел в новом фильме, был веселым. Именно этого не хватало в той версии. Это был слишком прямолинейный фильм ужасов. "Мумия" должна быть захватывающим приключением, но не ужасным и страшным", — подчеркнул Фрейзер.

Напомним, оригинальная "Мумия" 1999 года собрала более 400 млн долларов (более 16 млрд грн) в мировом прокате и стала одним из самых успешных фильмов своего времени. Ее продолжение закрепили за Фрейзером статус одного из самых популярных актеров конца 1990-х. После серии неудач Universal безуспешно пыталась перезапустить франшизу в 2017 году, однако теперь готовит полноценное возвращение к оригинальной концепции приключенческого хоррора.

