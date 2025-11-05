"Мумія" відроджується: Брендан Фрейзер та Рейчел Вайс повертаються у новому фільмі жахів

У США готують продовження легендарної пригодницької франшизи "Мумія". У головних ролях знову з’являться Брендан Фрейзер та Рейчел Вайс, які зіграли у культових стрічках кінця 1990-х.

Як повідомляє Variety, кіностудія Universal планує нову частину "Мумії", у якій головні ролі виконають Брендан Фрейзер і Рейчел Вайс. Режисерами четвертого фільму стануть Метт Беттінеллі-Олпін та Тайлер Джиллетт, відомі за стрічками "Готові чи ні" (2019) та перезапуском "Крику" (2022).

Актори вже двічі знімалися разом у пригодницьких фільмах, що стали касовими хітами: "Мумія" (1999) та "Мумія повертається" (2001). Третю частину — "Мумія: Гробниця Імператора Драконів" — Вайс пропустила, але Фрейзер залишився у ролі головного героя Ріка О’Коннелла.

Студія Universal поки не коментує інформацію про зйомки, однак американські ЗМІ повідомляють, що проєкт уже перебуває на етапі підготовки. Режисери Беттінеллі-Олпін та Джиллетт заявили, що прагнуть повернути "Мумії" авантюрний дух оригіналу, поєднавши його з елементами сучасного хорору.

Фрейзер, який здобув "Оскар" у 2022 році за роль у фільмі "Кит", раніше заявляв, що готовий знову зіграти О’Коннелла. "Я не знаю, як це спрацює. Але я був би відкритий до цього, якби комусь спала на думку правильна ідея", – сказав актор у коментарі Variety.

Він також прокоментував невдачу версії з Томом Крузом, яка вийшла у 2017 році. "Важко зняти такий фільм. Інгредієнт, який у нас був для нашої "Мумії", чого я не побачив у новому фільмі, був веселим. Саме цього бракувало в тій версії. Це був надто прямолінійний фільм жахів. "Мумія" має бути захопливою пригодою, але не жахливою та страшною", – наголосив Фрейзер.

Нагадаємо, оригінальна "Мумія" 1999 року зібрала понад 400 млн доларів (понад 16 млрд грн) у світовому прокаті та стала одним із найуспішніших фільмів свого часу. Її продовження закріпили за Фрейзером статус одного з найпопулярніших акторів кінця 1990-х. Після серії невдач Universal безуспішно намагалася перезапустити франшизу у 2017 році, однак тепер готує повноцінне повернення до оригінальної концепції пригодницького хорору.

