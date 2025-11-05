Юлия Тимошенко снова меняет имидж — пришла в Раду с "бабеттой" (фото)

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко снова удивила обновленным образом. На заседание Верховной Рады политик появилась с новой прической.

Юлия Тимошенко засветилась в стенах парламента с "бабеттой" — классической прической, когда волосы собраны в объемную "гульку" на затылке. Такой образ выглядит элегантно и одновременно сдержанно. Фокус обратил внимание на очередную смену имиджа звезды украинского политического истеблишмента.

Тимошенко меняет стиль

Юлия Владимировна давно известна своей любовью к нарядам, аксессуарам и нестандартным прическам. Каждый ее выход в парламент сопровождается продуманным образом: классические костюмы, трендовые цвета, броши и элегантные укладки.

Если раньше политик ассоциировалась прежде всего с фирменной косой вокруг головы, то в последнее время она активно экспериментирует, сохраняя при этом узнаваемый стиль.

Прическа "бабетта"

Кстати, прическа "бабетта" стала популярной в 1960-х годах благодаря французской актрисе Брижит Бардо. Такая укладка добавляет образу женственности и изысканности, при этом сохраняя четкие линии и опрятность — черты, которые давно стали визитной карточкой Тимошенко.

Бывшая премьер-министр внимательно относится к моде и стилю в целом. В разные годы ее замечали в вещах, похожих на изысканные модели иностранных брендов — Dior, Chanel, Max Mara, Valentino. Сама Тимошенко в интервью часто подчеркивает, что поддерживает национального производителя.

