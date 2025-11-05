Юлія Тимошенко знову міняє імідж — прийшла до Ради з "бабеттою" (фото)

Лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко знову здивувала оновленим образом. На засідання Верховної Ради політикиня з’явилася із новою зачіскою.

Юлія Тимошенко засвітилась у стінах парламенту з "бабеттою" — класичною зачіскою, коли волосся зібрано в об’ємну "гульку" на потилиці. Такий образ виглядає елегантно й водночас стримано. Фокус звернув увагу на чергову зміну іміджу зірки українського політичного істеблішменту.

Тимошенко міняє стиль

Юлія Володимирівна давно відома своєю любов’ю до нарядів, аксесуарів та нестандартних зачісок. Кожен її вихід у парламент супроводжується продуманим образом: класичні костюми, трендові кольори, брошки й елегантні укладки.

Якщо раніше політикиня асоціювалася насамперед із фірмовою косою навколо голови, то останнім часом вона активно експериментує, зберігаючи водночас впізнаваний стиль.

Зачіска "бабетта"

До речі, зачіска "бабетта" стала популярною у 1960-х роках завдяки французькій акторці Бріжит Бардо. Така укладка додає образу жіночності та вишуканості, водночас зберігаючи чіткі лінії й охайність — риси, які давно стали візитівкою Тимошенко.

Колишня прем’єр-міністерка уважно ставиться до моди та стилю загалом. У різні роки її помічали в речах, схожих на вишукані моделі іноземних брендів — Dior, Chanel, Max Mara, Valentino. Сама Тимошенко в інтерв’ю часто наголошує, що підтримує національного виробника.

