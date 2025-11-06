6 ноября 2025 года: Павла Исповедника - что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя выносить мусор из дома, а также давать деньги взаймы.

Что случилось 6 ноября?

Сегодня православная церковь почитает память Павла Исповедника. Он был архиепископом Константинополя в IV века, где боролся против атеизма. Он трижды был изгнан со своего престола императором. Павел скончался в изгнании в Турции, где его задушили.

Что нельзя делать 6 ноября:

выносить мусор из дома;

стирать постельное белье;

давать деньги взаймы.

Народные поверья и приметы:

гладкий лед на водоемах — в следующем году будет хороший урожай;

туманное утро — дождливая погода продержится долго;

красный закат — ударит мороз.

День ангела празднуют:

Анатолий, Арсений, Василий, Виктор, Гавриил, Герман, Константин, Лука, Никита, Николай, Павел, Александра, Ефросинья, Клавдия, Мотря, Нина, Серафима.

Родились 6 ноября:

1988 год — Кончита Вурст (наст. имя Томас Нойвирт), австрийский поп-певец и дрэг-квин, победитель конкурса Евровидение-2014;

1988 год — Эмма Стоун, американская актриса, обладательница премий "Оскар", "Золотой глобус" и др. наград.

А также в этот день:

1944 год – отстроили и возобновили работу Киевской радиостанции;

1960 год — в Киеве запускают первую очередь метрополитена — 5-километровый участок Святошино-Броварской линии, соединивший станции "Вокзальная", "Университет", "Крещатик", "Арсенальная", "Днепр";

1980 год – в Николаеве строят новый Ингульский мост, длина моста составляла 485 м.

