6 ноября 2025 года: Павла Исповедника - что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя выносить мусор из дома, а также давать деньги взаймы.
Что случилось 6 ноября?
Сегодня православная церковь почитает память Павла Исповедника. Он был архиепископом Константинополя в IV века, где боролся против атеизма. Он трижды был изгнан со своего престола императором. Павел скончался в изгнании в Турции, где его задушили.
Что нельзя делать 6 ноября:
- выносить мусор из дома;
- стирать постельное белье;
- давать деньги взаймы.
Народные поверья и приметы:
- гладкий лед на водоемах — в следующем году будет хороший урожай;
- туманное утро — дождливая погода продержится долго;
- красный закат — ударит мороз.
День ангела празднуют:
Анатолий, Арсений, Василий, Виктор, Гавриил, Герман, Константин, Лука, Никита, Николай, Павел, Александра, Ефросинья, Клавдия, Мотря, Нина, Серафима.
Родились 6 ноября:
1988 год — Кончита Вурст (наст. имя Томас Нойвирт), австрийский поп-певец и дрэг-квин, победитель конкурса Евровидение-2014;
1988 год — Эмма Стоун, американская актриса, обладательница премий "Оскар", "Золотой глобус" и др. наград.
А также в этот день:
1944 год – отстроили и возобновили работу Киевской радиостанции;
1960 год — в Киеве запускают первую очередь метрополитена — 5-километровый участок Святошино-Броварской линии, соединивший станции "Вокзальная", "Университет", "Крещатик", "Арсенальная", "Днепр";
1980 год – в Николаеве строят новый Ингульский мост, длина моста составляла 485 м.
