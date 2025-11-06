6 листопада 2025 року: Павла Сповідника — що сьогодні не можна робити
Сьогодні не можна виносити сміття з дому, а також давати гроші в борг.
Що сталося 6 листопада?
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять Павла Сповідника. Він був архієпископом Константинополя в IV столітті, де боровся проти атеїзму. Він тричі був вигнаний зі свого престолу імператором. Павло помер у вигнанні в Туреччині, де його задушили.
Що не можна робити 6 листопада:
- виносити сміття з дому;
- прати постільну білизну;
- давати гроші в борг.
Народні повір'я та прикмети:
- гладкий лід на водоймах — наступного року буде гарний урожай;
- туманний ранок — дощова погода протримається довго;
- червоний захід сонця — вдарить мороз.
День ангела святкують:
Анатолій, Арсеній, Василь, Віктор, Гавриїл, Герман, Костянтин, Лука, Микита, Микола, Павло, Олександра, Єфросинія, Клавдія, Мотря, Ніна, Серафима.
Народилися 6 листопада:
1988 рік — Кончіта Вурст (наст. ім'я Томас Нойвірт), австрійський поп-співак і дрег-квін, переможець конкурсу Євробачення-2014;
1988 рік — Емма Стоун, американська актриса, володарка премій "Оскар", "Золотий глобус" та ін. нагород.
А також цього дня:
1944 рік — відбудували і відновили роботу Київської радіостанції;
1960 рік — у Києві запускають першу чергу метрополітену — 5-кілометрову ділянку Святошино-Броварської лінії, що з'єднала станції "Вокзальна", "Університет", "Хрещатик", "Арсенальна", "Дніпро";
1980 рік — у Миколаєві будують новий Інгульський міст, довжина мосту становила 485 м.
