6 листопада 2025 року: Павла Сповідника — що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна виносити сміття з дому, а також давати гроші в борг.

Що сталося 6 листопада?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять Павла Сповідника. Він був архієпископом Константинополя в IV столітті, де боровся проти атеїзму. Він тричі був вигнаний зі свого престолу імператором. Павло помер у вигнанні в Туреччині, де його задушили.

Що не можна робити 6 листопада:

виносити сміття з дому;

прати постільну білизну;

давати гроші в борг.

Народні повір'я та прикмети:

гладкий лід на водоймах — наступного року буде гарний урожай;

туманний ранок — дощова погода протримається довго;

червоний захід сонця — вдарить мороз.

День ангела святкують:

Анатолій, Арсеній, Василь, Віктор, Гавриїл, Герман, Костянтин, Лука, Микита, Микола, Павло, Олександра, Єфросинія, Клавдія, Мотря, Ніна, Серафима.

Відео дня

Народилися 6 листопада:

1988 рік — Кончіта Вурст (наст. ім'я Томас Нойвірт), австрійський поп-співак і дрег-квін, переможець конкурсу Євробачення-2014;

1988 рік — Емма Стоун, американська актриса, володарка премій "Оскар", "Золотий глобус" та ін. нагород.

А також цього дня:

1944 рік — відбудували і відновили роботу Київської радіостанції;

1960 рік — у Києві запускають першу чергу метрополітену — 5-кілометрову ділянку Святошино-Броварської лінії, що з'єднала станції "Вокзальна", "Університет", "Хрещатик", "Арсенальна", "Дніпро";

1980 рік — у Миколаєві будують новий Інгульський міст, довжина мосту становила 485 м.

Також Фокус писав календар церковних свят на листопад 2025 року.