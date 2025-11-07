Сколько минут нужно принимать душ — значительно меньше, чем все думают

Доктор Нада Элбулук, профессор клинической дерматологии, подтверждает важность очищения кожи для удаления грязи, отмерших клеток и загрязнений. Однако она замечает, что душ может быть и губительным.

Душ — это отличный способ перезагрузиться после тяжелого дня. Однако, как и во всем, нужно соблюдать меру, чтобы не навредить себе. Автор издания HuffPost поинтересовалась у сертифицированных специалистов, сколько времени должен длиться "идеальный душ". Ответ оказался неочевидным.

Душ может навредить?

"Чрезмерное очищение может смыть естественные жиры, что приводит к чрезмерной сухости", — объясняет доктор Нада Элбулук и добавляет, что чем горячее вода и чем дольше ее воздействие, тем сильнее это обезвоживает кожу.

Врач-дерматолог Можган Хоссейнипур также поддерживает эту позицию.

"Мой девиз: не усложняйте... Мое главное беспокойство касается эксфолиации, поскольку чрезмерное очищение может вызвать покраснение, сухость и повредить кожный барьер. Для долгосрочного здоровья кожи гораздо полезнее мягкая и последовательная рутина", — отмечает эксперт.

Чрезмерное очищение кожи может смыть естественные жиры, что приводит к чрезмерной сухости Фото: Pexels

Специалисты заключают: хотя длительный ритуал может дать ощущение "перезагрузки", он на самом деле приводит к преждевременному старению и обезвоживанию кожного барьера, что является противоположным желаемому эффекту.

Экологическое и финансовое воздействие

Кроме вреда для кожи, длительный душ несет угрозу и для экологии.

По данным Организации Объединенных Наций, в течение ближайших пяти лет мировой спрос на пресную воду превысит предложение на 40%. Увеличение засух лишь усугубляет ситуацию.

Необходимо экономить воду Фото: Freepik

По разным подсчетам, люди моются в душе в среднем около 7,8 минуты и тратят около 60 литров воды. Зато 30-45-минутный душ может "сжечь" от 280 до более 410 литров воды за один раз. Это эквивалентно трем циклам работы стиральной машины.

Сокращение душа с 10 минут до 5 минут может сэкономить до 45 литров воды за одну процедуру и существенно уменьшить годовые расходы на коммунальные услуги.

Сколько должен длиться идеальный душ?

Дерматологи рекомендуют ограничивать время пребывания под теплой водой до 5-10 минут в день. Для людей с очень сухой кожей или дерматитом это время следует сократить до 5 минут или меньше.

Чтобы сделать душ быстрее и экологичнее, эксперты советуют подготовить все средства до того, как включить воду, и выключать ее во время бритья или кондиционирования волос. Также можно использовать пятиминутный таймер.

Этот материал носит лишь информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы со здоровьем, обратитесь к специалисту.