Скільки хвилин потрібно приймати душ — значно менше, ніж всі думають

Доктор Нада Елбулук, професор клінічної дерматології, підтверджує важливість очищення шкіри для видалення бруду, відмерлих клітин та забруднень. Проте вона зауважує, що душ може бути й згубним.

Душ — це чудовий спосіб перезавантажитися після важкого дня. Однак, як і у всьому, потрібно мати міру, аби не нашкодити собі. Авторка видання HuffPost поцікавилась у сертифікованих фахівців, скільки часу має тривати "ідеальний душ". Відповідь виявилась неочевидною.

Душ може нашкодити?

"Надмірне очищення може змити природні жири, що призводить до надмірної сухості", — пояснює доктор Нада Елбулук і додає, що чим гарячіша вода і чим довше її вплив, тим сильніше це зневоднює шкіру.

Лікар-дерматолог Можган Хоссейніпур також підтримує цю позицію.

"Мій девіз: не ускладнюйте… Моє головне занепокоєння стосується ексфоліації, оскільки надмірне очищення може викликати почервоніння, сухість і пошкодити шкірний бар'єр. Для довгострокового здоров’я шкіри набагато кориснішою є м’яка та послідовна рутина", — зазначає експерт.

Надмірне очищення шкіри може змити природні жири, що призводить до надмірної сухості Фото: Pexels

Фахівці підсумовують: хоча тривалий ритуал може дати відчуття "перезавантаження", він насправді призводить до передчасного старіння та зневоднення шкірного бар'єра, що є протилежним бажаному ефекту.

Екологічний та фінансовий вплив

Окрім шкоди для шкіри, тривалий душ несе загрозу й для екології.

За даними Організації Об'єднаних Націй, протягом найближчих п'яти років світовий попит на прісну воду перевищить пропозицію на 40%. Збільшення посух лише погіршує ситуацію.

Необхідно економити воду Фото: Freepik

За різними підрахунками, люди миються в душі в середньому близько 7,8 хвилини й витрачають близько 60 літрів води. Натомість 30-45-хвилинний душ може "спалити" від 280 до понад 410 літрів води за один раз. Це еквівалентно трьом циклам роботи пральної машини.

Скорочення душу з 10 хвилин до 5 хвилин може заощадити до 45 літрів води за одну процедуру та суттєво зменшити річні витрати на комунальні послуги.

Скільки має тривати ідеальний душ?

Дерматологи рекомендують обмежувати час перебування під теплою водою до 5–10 хвилин на день. Для людей із дуже сухою шкірою чи дерматитом цей час слід скоротити до 5 хвилин або й менше.

Щоб зробити душ швидшим і екологічнішим, експерти радять підготувати всі засоби до того, як увімкнути воду, та вимикати її під час гоління чи кондиціонування волосся. Також можна використовувати п'ятихвилинний таймер.

Цей матеріал має лише інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми зі здоров'ям, зверніться до фахівця.