Пара вложила 86 тысяч долларов в дом в селе: что они там сделали (фото, видео)

Пара построила каркасный дом в селе под Львовом, вложив в него 86 тысяч долларов. Сейчас они сдают недвижимость в аренду и сами иногда заезжают туда с детьми.

Светлана и Олег вложили много денег в участок в селе на Львовщине. Мужчина учит военных закупщиков проводить закупки, а женщина — коммуникационщица. Свою историю они рассказали Иванке Дячук.

Пара построила дом в селе за 86 тысяч долларов

Почему выбрали такой путь

В это село Светлана приезжала когда-то на лето, здесь родилась ее бабушка. А на этом участке жил дедушка и стоял дом. Они с Олегом решили его восстановить. Но дом был в слишком плохом состоянии, поэтому пришлось создавать что-то новое. Эксперты говорили, что это даже будет дешевле, чем восстанавливать старое.

"Я планировала в это место вложить 10 тысяч долларов. Когда мы вложили 6, их вообще не было видно на участке. Выровняли участок и свет подвели", — говорит Светлана.

Відео дня

Светлана у старого дома Фото: YouTube

В этом домике семья живет не постоянно. Они сдают его в аренду, а иногда сами приезжают с детьми. Когда-то Светлана наведывалась сюда на все три месяца лета.

"Потом я из села уехала, когда стала старше. Больше не приезжала на лето. И только когда этой леди (дочери, — Ред.) случился один годик. Я подумала: Виктория не видела, как выглядит настоящая корова или гусь. Надо ее привезти в деревню и показать. И мы начали очень часто приезжать сюда просто к бабушке. Но было очень грустно приезжать. Мы ехали по очень плохой дороге", — говорит женщина.

Дом Светланы и Олега Фото: YouTube

Организовали ремонт дорог

После этого они вместе с соседями организовали ремонт Народного дома, дорог, промаркировали туристические пути и выиграли несколько грантов.

"И я подумала: А, может, это село уже классно?" — говорит владелица дома.

Балки, которые удалось сохранить от старого дома, использовали на качели, стол и другие детали интерьера нового каркасного дома.

Светлана показывает дом Фото: YouTube

"Очень часто, когда мы говорим "мы", то мы имеем в виду не "мы двое" только, но и обычно много людей вокруг. Потому что когда мы делали эту дорогу, это была большая инициативная группа. Когда там Народный дом, то это были волонтеры, люди местные. Убирали, выносили мусор", — рассказывает Олег.

Кухня Фото: YouTube

Выиграли грант

В частности, пара выиграла грант на технику для людей, которые хотят начать бизнес в селе.

"Написали бизнес-план, как наша хатка может приносить деньги, продавая вареники. Выиграли грант. Вложили свои 50 тысяч гривен. И выиграли еще 50. Мой коллега шутит, что это первые люди, которые построили целый дом ради гранта в 2 тысячи долларов. И мы купили всю технику за средства партнеров", — рассказывает женщина.

Техника в доме бывшая в употреблении, но работает прекрасно.

В целом стоимость дома обошлась в более 86 тысяч долларов. Земля — это только оформление документов, они ее не покупали. Горючее, строительные материалы и тому подобное.

Дом под Львовом Фото: YouTube

Пользователи сетей тепло отреагировали на рассказ пары:

"Какие крутые герои этого выпуска. Они проактивные и позитивные, умные. Мы мечтаем создать такое общество вокруг себя. Спасибо".

"Подписываюсь под каждым словом относительно инициативы в селе. Я живу в 20 км от Николаева и в нашем селе родители самоорганизовались с родителями из ближайших сел, а также дачных кооперативов, и сделали первый класс для 18 детей в личном доме".

"Смотрю и переполняют эмоции... насколько это мотивирует и захватывает, какие умные и замечательные люди нас окружают, сколько у людей энергии, как все разумно рассчитывают, сколько делают для развития села и пространства вокруг себя. Это все невероятно мотивирует и вселяет веру в свою страну и людей!".

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Анна и ее папа Игорь восстанавливают старые домики в селе Липлявое в Черкасской области.

Украинка вместе со своим мужем купила сельский дом и планирует работы там ремонт.

Кроме того, украинка вместе со своим мужем купила сельский дом и планирует работы там ремонт.