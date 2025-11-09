Пара вклала 86 тисяч доларів у хату в селі: що вони там зробили (фото, відео)

Пара збудувала каркасний будинок у селі під Львовом, вклавши в нього 86 тисяч доларів. Наразі вони здають нерухомість в оренду і самі інколи заїжджають туди з дітьми.

Світлана та Олег вклали багато грошей у ділянку в селі на Львівщині. Чоловік навчає військових закупівельників проводити закупівлі, а жінка — комунікаційниця. Свою історію вони розповіли Іванці Дячук.

Пара збудувала хату в селі за 86 тисяч доларів

Чому обрали такий шлях

У це село Світлана приїждала колись на літо, тут народилася її бабуся. А на цій ділянці жив дідусь та стояла хата. Вони з Олегом вирішили її відновити. Але будинок був у надто поганому стані, тому довелося створювати щось нове. Експерти казали, що це навіть буде дешевше, ніж відновлювати старе.

"Я планувала в це місце вкласти 10 тисяч доларів. Коли ми вклали 6, їх взагалі не було видно на ділянці. Вирівняли ділянку і світло підвели", — каже Світлана.

Відео дня

Світлана біля старої хати Фото: YouTube

У цьому будиночку родина живе не постійно. Вони здають його в оренду, а інколи самі приїжджають з дітьми. Колись Світлана навідувалася сюди на всі три місяці літа.

"Потім я з села поїхала, коли стала старшою. Більше не приїжджала на літо. І аж коли оцій леді (дочці, — Ред.) трапився один рочок. Я подумала: Вікторія не бачила, як виглядає справжня корова або гуска. Треба її привезти в село і показати. І ми почали дуже часто приїздити сюди просто до бабусі. Але було дуже сумно приїздити. Ми їхали по дуже поганій дорозі", — каже жінка.

Будинок Світлани та Олега Фото: YouTube

Організували ремонт доріг

Після цього вони разом із сусідами організували ремонт Народного дому, доріг, промаркували туристичні шляхи та виграли кілька грантів.

"І я подумала: А, може, то село вже класно?" — каже власниця будинку.

Балки, які вдалося зберегти від старої хати, використали на гойдалку, стіл та інші деталі інтерʼєру нового каркасного будинку.

Світлана показує будинок Фото: YouTube

"Дуже часто, коли ми говоримо "ми", то ми маємо на увазі не "ми двоє" лише, а й зазвичай багато людей довкола. Бо коли ми робили цю дорогу, це була велика ініціативна група. Коли там Народний дім, то це були волонтери, люди місцеві. Прибирали, виносили сміття", — розповідає Олег.

Кухня Фото: YouTube

Виграли грант

Зокрема, пара виграла грант на техніку для людей, які хочуть почати бізнес у селі.

"Написали бізнес-план, як наша хатка може приносити гроші, продаючи вареники. Виграли грант. Вклали свої 50 тисяч гривень. І виграли ще 50. Мій колега жартує, що це перші люди, які збудували цілу хату заради гранту в 2 тисячі доларів. І ми купили всю техніку за кошти партнерів", — розповідає жінка.

Техніка в будинку вживана, але працює чудово.

Загалом вартість будинку обійшлася в понад 86 тисяч доларів. Земля — це тільки оформлення документів, вони її не купували. Пальне, будівельні матеріали тощо.

Хата під Львовом Фото: YouTube

Користувачі мереж тепло відреагували на розповідь пари:

"Які круті герої цього випуску. Вони проактивні і позитивні, розумні. Ми мріємо створити таке суспільство навколо себе. Дякую".

"Підписуюсь під кожним словом стосовно ініціативи в селі. Я мешкаю в 20 км від Миколаєва і в нашому селі батьки самоорганізувалися з батьками з найближчих сіл, а також дачних кооперативів, і зробили перший клас для 18 дітей в особистій хаті".

"Дивлюся і переповнюють емоції… наскільки це мотивує та захоплює, які розумні і чудові люди нас оточують, скільки у людей енергії, як все розумно розраховують, скільки роблять для розвитку села та простору навколо себе. Це все неймовірно мотивує та вселяє віру у свою країну та людей!".

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Анна та її тато Ігор відновлюють старі хатинки в селі Ліпляве на Черкащині.

Українка разом зі своїм чоловіком купила сільську хату та планує роботи там ремонт.

Крім того, українка разом зі своїм чоловіком купила сільську хату та планує роботи там ремонт.