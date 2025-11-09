Підтримайте нас RU
Пара вклала 86 тисяч доларів у хату в селі: що вони там зробили (фото, відео)

пара збудувала хату в селі за 86 тисяч доларів
Світлана та Олег вклали в хату в селі десятки тисяч доларів | Фото: YouTube

Пара збудувала каркасний будинок у селі під Львовом, вклавши в нього 86 тисяч доларів. Наразі вони здають нерухомість в оренду і самі інколи заїжджають туди з дітьми.

Світлана та Олег вклали багато грошей у ділянку в селі на Львівщині. Чоловік навчає військових закупівельників проводити закупівлі, а жінка — комунікаційниця. Свою історію вони розповіли Іванці Дячук.

Пара збудувала хату в селі за 86 тисяч доларів

Чому обрали такий шлях

У це село Світлана приїждала колись на літо, тут народилася її бабуся. А на цій ділянці жив дідусь та стояла хата. Вони з Олегом вирішили її відновити. Але будинок був у надто поганому стані, тому довелося створювати щось нове. Експерти казали, що це навіть буде дешевше, ніж відновлювати старе.

"Я планувала в це місце вкласти 10 тисяч доларів. Коли ми вклали 6, їх взагалі не було видно на ділянці. Вирівняли ділянку і світло підвели", — каже Світлана.

Світлана біля старої хати
Світлана біля старої хати
Фото: YouTube

У цьому будиночку родина живе не постійно. Вони здають його в оренду, а інколи самі приїжджають з дітьми. Колись Світлана навідувалася сюди на всі три місяці літа.

"Потім я з села поїхала, коли стала старшою. Більше не приїжджала на літо. І аж коли оцій леді (дочці, — Ред.) трапився один рочок. Я подумала: Вікторія не бачила, як виглядає справжня корова або гуска. Треба її привезти в село і показати. І ми почали дуже часто приїздити сюди просто до бабусі. Але було дуже сумно приїздити. Ми їхали по дуже поганій дорозі", — каже жінка.

Будинок Світлани та Олега
Будинок Світлани та Олега
Фото: YouTube

Організували ремонт доріг

Після цього вони разом із сусідами організували ремонт Народного дому, доріг, промаркували туристичні шляхи та виграли кілька грантів.

"І я подумала: А, може, то село вже класно?" — каже власниця будинку.

Балки, які вдалося зберегти від старої хати, використали на гойдалку, стіл та інші деталі інтерʼєру нового каркасного будинку.

Світлана показує будинок
Світлана показує будинок
Фото: YouTube

"Дуже часто, коли ми говоримо "ми", то ми маємо на увазі не "ми двоє" лише, а й зазвичай багато людей довкола. Бо коли ми робили цю дорогу, це була велика ініціативна група. Коли там Народний дім, то це були волонтери, люди місцеві. Прибирали, виносили сміття", — розповідає Олег.

Кухня
Кухня
Фото: YouTube

Виграли грант

Зокрема, пара виграла грант на техніку для людей, які хочуть почати бізнес у селі.

"Написали бізнес-план, як наша хатка може приносити гроші, продаючи вареники. Виграли грант. Вклали свої 50 тисяч гривень. І виграли ще 50. Мій колега жартує, що це перші люди, які збудували цілу хату заради гранту в 2 тисячі доларів. І ми купили всю техніку за кошти партнерів", — розповідає жінка.

Техніка в будинку вживана, але працює чудово.

Загалом вартість будинку обійшлася в понад 86 тисяч доларів. Земля — це тільки оформлення документів, вони її не купували. Пальне, будівельні матеріали тощо.

Хата під Львовом
Хата під Львовом
Фото: YouTube

Користувачі мереж тепло відреагували на розповідь пари:

  • "Які круті герої цього випуску. Вони проактивні і позитивні, розумні. Ми мріємо створити таке суспільство навколо себе. Дякую".
  • "Підписуюсь під кожним словом стосовно ініціативи в селі. Я мешкаю в 20 км від Миколаєва і в нашому селі батьки самоорганізувалися з батьками з найближчих сіл, а також дачних кооперативів, і зробили перший клас для 18 дітей в особистій хаті".
  • "Дивлюся і переповнюють емоції… наскільки це мотивує та захоплює, які розумні і чудові люди нас оточують, скільки у людей енергії, як все розумно розраховують, скільки роблять для розвитку села та простору навколо себе. Це все неймовірно мотивує та вселяє віру у свою країну та людей!".

