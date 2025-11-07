Стиль жизни
7 ноября 2025 года: мученика Феодота - что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя заключать сделки и лениться.
Что случилось 7 ноября?
Сегодня православная церковь почитает память мученика Феодота. Он и еще 30 мучеников пострадали за свою веру и проповедование христианства. Язычники их пытали и заставляли отречься от Бога, но ничего не удалось, из-за чего мученикам отрубили голову.
Что нельзя делать 7 ноября:
- ссориться;
- лениться;
- заключать сделки .
Народные поверья и приметы:
- кричат галки – ждите снегопад;
- влажная земля — в следующем году будет хороший урожай;
- гололедица — такая погода еще долго продержится.
День ангела празднуют:
Александр, Алексей, Афанасий, Богдан, Валерий, Василий, Вениамин, Георгий, Григорий, Евгений, Егор, Иван, Илларион, Кирилл, Константин, Максим, Михаил, Николай, Павел, Сергей, Теодор, Федор, Ян, Елизавета.
Родились 7 ноября:
- 1867 год — Мария Склодовская-Кюри, французский физик и химик, дважды лауреат Нобелевской премии: по физике (1903) и по химии (1911);
- 1913 год — Альбер Камю, французский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе (1957);
- 1936 год — Николай Винграновский, украинский писатель и кинематографист.
А также в этот день:
- 1788 год — казаки под руководством Антона Головатого завоевывают османскую крепость Очаков;
- 1928 год — в Харькове официально открывают Госпром – первый украинский и европейский небоскреб;
- 1951 год — в Киеве начинает работу первый в Украинской ССР телевизионный центр;
- 1967 год — Генеральная Ассамблея ООН принимает Декларацию о ликвидации дискриминации женщин.
