7 листопада 2025 року: мученика Феодота — що сьогодні не можна робити

Що сталося 7 листопада?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять мученика Феодота. Він і ще 30 мучеників постраждали за свою віру і проповідування християнства. Язичники їх катували і змушували відректися від Бога, але нічого не вдалося, через що мученикам відрубали голову.

Що не можна робити 7 листопада:

сваритися;

лінуватися;

укладати угоди .

Народні повір'я та прикмети:

кричать галки — чекайте снігопад;

волога земля — наступного року буде гарний урожай;

ожеледиця — така погода ще довго протримається.

День ангела святкують:

Олександр, Олексій, Афанасій, Богдан, Валерій, Василь, Веніамін, Георгій, Григорій, Євген, Єгор, Іван, Іларіон, Кирило, Костянтин, Максим, Михайло, Микола, Павло, Сергій, Теодор, Федір, Ян, Єлизавета.

Народилися 7 листопада:

1867 рік — Марія Склодовська-Кюрі, французька фізикиня і хімікиня, двічі лауреатка Нобелівської премії: з фізики (1903) і з хімії (1911);

1913 рік — Альбер Камю, французький письменник, лауреат Нобелівської премії з літератури (1957);

1936 рік — Микола Вінграновський, український письменник і кінематографіст.

А також цього дня:

1788 рік — козаки під керівництвом Антона Головатого завойовують османську фортецю Очаків;

1928 рік — у Харкові офіційно відкривають Держпром — перший український і європейський хмарочос;

1951 рік — у Києві починає роботу перший в Українській РСР телевізійний центр;

1967 рік — Генеральна Асамблея ООН ухвалює Декларацію про ліквідацію дискримінації жінок.

