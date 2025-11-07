Стиль життя
7 листопада 2025 року: мученика Феодота — що сьогодні не можна робити
Сьогодні не можна укладати угоди і лінуватися.
Що сталося 7 листопада?
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять мученика Феодота. Він і ще 30 мучеників постраждали за свою віру і проповідування християнства. Язичники їх катували і змушували відректися від Бога, але нічого не вдалося, через що мученикам відрубали голову.
Що не можна робити 7 листопада:
- сваритися;
- лінуватися;
- укладати угоди .
Народні повір'я та прикмети:
- кричать галки — чекайте снігопад;
- волога земля — наступного року буде гарний урожай;
- ожеледиця — така погода ще довго протримається.
День ангела святкують:
Олександр, Олексій, Афанасій, Богдан, Валерій, Василь, Веніамін, Георгій, Григорій, Євген, Єгор, Іван, Іларіон, Кирило, Костянтин, Максим, Михайло, Микола, Павло, Сергій, Теодор, Федір, Ян, Єлизавета.
Народилися 7 листопада:
- 1867 рік — Марія Склодовська-Кюрі, французька фізикиня і хімікиня, двічі лауреатка Нобелівської премії: з фізики (1903) і з хімії (1911);
- 1913 рік — Альбер Камю, французький письменник, лауреат Нобелівської премії з літератури (1957);
- 1936 рік — Микола Вінграновський, український письменник і кінематографіст.
А також цього дня:
- 1788 рік — козаки під керівництвом Антона Головатого завойовують османську фортецю Очаків;
- 1928 рік — у Харкові офіційно відкривають Держпром — перший український і європейський хмарочос;
- 1951 рік — у Києві починає роботу перший в Українській РСР телевізійний центр;
- 1967 рік — Генеральна Асамблея ООН ухвалює Декларацію про ліквідацію дискримінації жінок.
