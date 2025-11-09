Украинская "ведьма" за неделю до смерти предсказала будущее

Вера Крыжановская, которая специализируется на проведении медицинских экспертиз, рассказала о наиболее странных случаях в своей практике. В частности, вспомнила о женщине, которая увлекалась эзотерикой и якобы за неделю предсказала свое убийство.

В интервью проекту Luki на YouTube судмедэксперт Вера Крыжановская поделилась, что больше всего ее раздражает в работе, ответила на каверзные вопросы, а также вспомнила ряд интересных историй, которые случались в ее практике. Подробнее об этом — в материале Фокуса.

"Самый загадочный случай, с которым я работала. Он не был загадочным в плане смерти. Причина смерти и механизм образования повреждений мне там были понятны. Это было убийство — женщину задушили. Когда дальше следователи начали работать над этим делом, то они исследовали ее гаджеты. Оказалось, что эта женщина определенное время в своей жизни занималась, назовем это так, — эзотерикой. И у нее даже были ученики", — рассказывает Вера.

Предсказание смерти

Украинская "ведьма" каким-то образом смогла предсказать свою смерть.

"За неделю до своей смерти она написала письма разным ученикам, что ее скоро не станет. И оставила какие-то наставления на их будущую деятельность на будущую жизнь. Когда нашли убийцу... Это был обычный грабитель, который ограбил не одну квартиру в Киеве. То есть, как можно спланировать свое само***, я еще понимаю. Как можно знать о своем убийстве, — для меня осталось загадкой", — добавляет она.

Зрители делятся историями

Зрители в комментариях начали активно делиться собственными историями.

"А я работаю в эзотерике, и хочу сказать, что даже немного завидую людям, которые говорят что не верят в суеверия. Часто это означает, что людям повезло по жизни не столкнуться лично с каким-то странными вещами. Большое уважение Вашему делу. Молодая, светлая девушка и занимаетесь таким важным делом! Добра Вам", — написала одна из пользовательниц сети.

Другой добавил: "А что вы скажете за Михаила Нечая, который тоже знал день своей смерти и обвел в календаре! Очень много людей и политических деятелей к нему ходило".

"Поверьте уважаемая, пока о такое не споткнешься, не поверишь. Я до сих пор к этому отношусь с улыбкой, но когда вспоминаю некоторые вещи из своей жизни, то улыбка сходит на некоторое время", — прокомментировал следующий зритель.

