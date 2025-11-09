Українська "відьма" за тиждень до смерті передбачила майбутнє

Віра Крижановська, котра спеціалізується на проведенні медичних експертиз, розповіла про найбільш дивні випадки у своїй практиці. Зокрема, згадала про жінку, яка захоплювалась езотерикою й начебто за тиждень передбачила своє вбивство.

В інтерв'ю проєкту Luki на YouTube судмедекспертка Віра Крижановська поділилась, що найбільше її дратує в роботі, відповіла на каверзні запитання, а також згадала низку цікавих історій, що траплялися у її практиці. Детальніше про це, — у матеріалі Фокусу.

"Найзагадковіший випадок, з яким я працювала. Він не був загадковим у плані смерті. Причина смерті й механізм утворення ушкоджень мені там були зрозумілі. Це було вбивство — жінку задушили. Коли далі слідчі почали працювати над цією справою, то вони дослідили її гаджети. Виявилося, що ця жінка певний час у своєму житті займалась, назвемо це так, — езотерикою. І в неї навіть були учні", — розповідає Віра.

Передбачення смерті

Українська "відьма" у якийсь спосіб змогла передбачити свою смерть.

"За тиждень до своєї смерті вона написала листи різним учням, що її скоро не стане. І залишила якісь настанови на їхню майбутню діяльність на майбутнє життя. Коли знайшли вбивцю… Це був звичайний грабіжник, який пограбував не одну квартиру в Києві. Тобто, як можна спланувати своє самогу***, я ще розумію. Як можна знати про своє вбивство, — для мене залишилося загадкою", — додає вона.

Глядачі діляться історіями

Глядачі у коментарях почали активно ділитися власними історіями.

"А я працюю в езотериці, і хочу сказати, що навіть трохи заздрю людям, які кажуть що не вірять в забобони. Часто це означає, що людям пощастило по життю не зіткнутися особисто з якимось дивними речами. Велика повага Вашій справі. Молода, світла дівчина і займаєтесь такою важливою справою! Добра Вам", — написала одна з користувачок мережі.

Інший додав: "А що ви скажете за Михайла Нечая, який теж знав день своєї смерті й обвів в календарі! Дуже багато люду і політичних діячів до нього ходило".

"Повірте шановна, поки об таке не спіткнешся, не повіриш. Я й досі до цього ставлюся з посмішкою, але коли згадую деякі речі зі свого життя, то посмішка сходить на деякий час", — прокоментував наступний глядач.

