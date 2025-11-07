Башня разрушила жизнь жителей: 5G-мачта возле дома лишила людей сна (фото)

Жители Киддерминстера (Великобритания) жалуются на 30-метровую телекоммуникационную башню, установленную в нескольких метрах от их домов. Они заявили, что сооружение круглосуточно гудит, мешает спать и создает опасность во время сильного ветра.

Как сообщает The Sun, мачту высотой около 30 метров установила компания Mobile Broadband Network Limited (MBNL) в мае этого года. Башня появилась примерно в 1,8 метра от границ садов местных жителей. Люди говорят, что даже в домах слышат ее гул и опасаются, что конструкция может упасть.

Огромная мачта возвышается над домами на Херкотт-роуд Фото: Скриншот

Житель Стиф Тейлор, руководитель маркетингового отдела, заявил, что из-за страха покинул свой дом. По его словам, башня настолько высока, что может разрушить здание в случае падения во время шторма. Он назвал сооружение "угрозой жизни" и подчеркнул, что его возвели без учета безопасности соседей.

Местный житель сказал, что видит, как башня качается ночью Фото: Скриншот

Другая местная жительница, Джеки Гардвик, которая живет на этой улице уже 28 лет, рассказала, что непрерывное гудение доводит ее до отчаяния. Она добавила, что ожидала сооружение гораздо меньшего размера, однако компания возвела конструкцию вдвое выше, чем предполагалось.

Відео дня

30-метровое сооружение находится в 1,8 метра от края садов жителей Фото: Скриншот

Жители заявили, что пытались встретиться с представителями Community Housing, которая арендует землю для MBNL до сентября следующего года, однако ответа не получили.

Местный советник от партии Реформы Марк Кросби поддержал возмущенных жителей. Он отметил, что башню возвели настолько близко к домам, что "достаточно увидеть ее один раз, чтобы понять масштабы проблемы". По его словам, конструкция уже повлияла на рынок недвижимости — потенциальные покупатели отказываются от сделок после осмотра территории.

Стив Тейлор и Джеки Хардвик разозлились из-за мачты возле своих садов Фото: Скриншот

Представитель Community Housing сообщил, что компания понимает беспокойство людей и ведет переговоры с оператором связи по скорейшему демонтажу временной башни. В компании надеются найти другое место для постоянного сооружения вместе с местными властями.

В то же время представитель MBNL заявил, что временная мачта обеспечивает мобильное покрытие для жителей, предприятий и служб экстренной помощи после демонтажа предыдущего оборудования на крыше дома Coniston House. Он поблагодарил жителей за терпение и выразил надежду, что постоянное решение будет найдено в ближайшее время.

Генератор, питающий мачту, окруженный бетоном Фото: Скриншот

В районном совете Вайр-Форест объяснили, что компания имела законное право на установку временного сооружения без отдельного разрешения. В соответствии с Приказом о городском и сельском планировании (Англия) 2015 года, телекоммуникационные компании могут размещать временные башни на срок до 18 месяцев для обеспечения связи в чрезвычайных ситуациях.

Напомним, дискуссии вокруг безопасности 5G-технологий продолжаются во многих странах. Несмотря на официальные заверения правительств и операторов в безопасности оборудования, установка новых мачт нередко вызывает сопротивление среди местных общин.

Как сообщал Фокус, ученые из немецкого Университета Джейкобса в Бремене исследовали потенциальное влияние 5G на здоровье, подвергнув клетки кожи человека мощному излучению.

Фокус также писал, что Германия испытала новые дроны с поддержкой 5G.