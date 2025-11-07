Вежа зруйнувала життя мешканців: 5G-щогла біля будинку позбавила людей сну (фото)

Жителі Кіддермінстера (Велика Британія) скаржаться на 30-метрову телекомунікаційну вежу, встановлену за кілька метрів від їхніх будинків. Вони заявили, що споруда цілодобово гуде, заважає спати та створює небезпеку під час сильного вітру.

Як повідомляє The Sun, щоглу заввишки близько 30 метрів встановила компанія Mobile Broadband Network Limited (MBNL) у травні цього року. Вежа з’явилася приблизно за 1,8 метра від меж садів місцевих мешканців. Люди кажуть, що навіть у будинках чують її гул і побоюються, що конструкція може впасти.

Величезна щогла височіє над будинками на Херкотт-роуд Фото: Скриншот

Мешканець Стіф Тейлор, керівник маркетингового відділу, заявив, що через страх залишив свій будинок. За його словами, вежа настільки висока, що може зруйнувати будівлю у разі падіння під час шторму. Він назвав споруду "загрозою життю" та наголосив, що її звели без урахування безпеки сусідів.

Місцевий житель сказав, що бачить, як вежа хитається вночі Фото: Скриншот

Інша місцева жителька, Джекі Гардвік, яка мешкає на цій вулиці вже 28 років, розповіла, що безперервне гудіння доводить її до відчаю. Вона додала, що очікувала споруду набагато меншого розміру, проте компанія звела конструкцію вдвічі вищу, ніж передбачалося.

30-метрова споруда знаходиться за 1,8 метра від краю садів мешканців Фото: Скриншот

Жителі заявили, що намагалися зустрітися з представниками Community Housing, яка орендує землю для MBNL до вересня наступного року, однак відповіді не отримали.

Місцевий радник від партії Реформи Марк Кросбі підтримав обурених мешканців. Він наголосив, що вежу звели настільки близько до будинків, що "достатньо побачити її один раз, аби зрозуміти масштаби проблеми". За його словами, конструкція вже вплинула на ринок нерухомості — потенційні покупці відмовляються від угод після огляду території.

Стів Тейлор та Джекі Хардвік розлючені через щоглу біля своїх садів Фото: Скриншот

Речник Community Housing повідомив, що компанія розуміє занепокоєння людей і веде переговори з оператором зв’язку щодо якнайшвидшого демонтажу тимчасової вежі. У компанії сподіваються знайти інше місце для постійної споруди разом із місцевою владою.

Водночас представник MBNL заявив, що тимчасова щогла забезпечує мобільне покриття для мешканців, підприємств і служб екстреної допомоги після демонтажу попереднього обладнання на даху будинку Coniston House. Він подякував жителям за терпіння та висловив сподівання, що постійне рішення буде знайдено найближчим часом.

Генератор, що живить щоглу, оточений бетоном Фото: Скриншот

У районній раді Вайр-Форест пояснили, що компанія мала законне право на встановлення тимчасової споруди без окремого дозволу. Відповідно до Наказу про міське та сільське планування (Англія) 2015 року, телекомунікаційні компанії можуть розміщувати тимчасові вежі на термін до 18 місяців для забезпечення зв’язку в надзвичайних ситуаціях.

Нагадаємо, дискусії навколо безпечності 5G-технологій тривають у багатьох країнах. Попри офіційні запевнення урядів і операторів у безпечності обладнання, встановлення нових щогл нерідко викликає спротив серед місцевих громад.

Як повідомляв Фокус, учені з німецького Університету Джейкобса в Бремені дослідили потенційний вплив 5G на здоров'я, піддавши клітини шкіри людини потужному випромінюванню.

Фокус також писав, що Німеччина випробувала нові дрони з підтримкою 5G.