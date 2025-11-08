Ариана Гранде показала 40 новых "тюремных" татуировок на премьере в Париже (фото)

32-летняя певица была сфотографирована во французской столице в преддверии премьеры фильма "Злая: Навсегда", которая запланирована на 21 ноября. Ариана Гранде напугала поклонников худобой и новыми тату.

Ариана Гранде, которая сыграла в мюзикле добрую волшебницу Глинду, выглядела сенсационно в шикарном черном платье с розовыми цветами. Но фанатов поразил ее изможденный вид и многочисленные новые татуировки, которые уже назвали "тюремными", пишет Daily Mail.

Ариана Гранде на премьере в Париже

На одном снимке 40 "тюремных" татуировок на руках Арианы были полностью видны, когда она посылала воздушные поцелуи собравшейся толпе.

Тату расположены по всей поверхности ее пальцев и на тыльной стороне ладони, вплоть до запястий.

Некоторые тату связаны с ее новым фильмом и ее партнершей Синтией Эриво. Одна из них — большая иллюстрация Глинды из оригинального фильма "Злая".

Татуировки на руках получили название "тюремных", поскольку они многочисленные, мелкие, неровные и выглядят как самодельные, как те, которые заключенные могут сделать за решеткой, имея ограниченный набор инструментов.

Ариана Гранде сделала 40 "тюремных" татуировок Фото: Instagram arianagrande

Другие тату Арианы посвящены мужчинам, с которыми она встречалась: Маку Миллеру, Питу Дэвидсону и Далтону Гомесу.

Всего несколько дней назад Ариане пришлось пропустить премьеру "Злой" в Бразилии из-за проблем с перелетом. Во вторник вечером она должна была пройти по красной дорожке на мероприятии в Сан-Паулу, но была вынуждена покинуть самолет из-за проблем безопасности.

Поделившись своим разочарованием в Instagram, Гранде сообщила, что ее команде не удалось найти альтернативный вариант, чтобы доставить ее в Сан-Паулу вовремя.

"Несколько часов назад мне и моей команде пришлось сойти с самолета, поскольку из-за проблем с безопасностью им нужно было провести техническое обслуживание самолета, а вылет состоится только завтра в час ночи. Моя команда и Universal перепробовали все возможные способы исправить это", — рассказала Ариана Гранде.

Ариана Гранде с новыми тату Фото: Instagram arianagrande

Она пожаловалась, что пробовала отправиться в Бразилию всеми удобными способами, но даже частный рейс не мог спасти положение, так как на вылет требуется разрешение.

"Бразилия, я не могу поверить, что это происходит, и я безмерно опустошена, отправляя это сообщение", — написала певица и актриса.

Напомним, сама Ариана Гранде заявила своим обеспокоенным фанатам, что она похудела почти на 7 кг благодаря сбалансированному питанию.

