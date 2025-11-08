Ариана Гранде показала 40 новых "тюремных" татуировок на премьере в Париже (фото)
32-летняя певица была сфотографирована во французской столице в преддверии премьеры фильма "Злая: Навсегда", которая запланирована на 21 ноября. Ариана Гранде напугала поклонников худобой и новыми тату.
Ариана Гранде, которая сыграла в мюзикле добрую волшебницу Глинду, выглядела сенсационно в шикарном черном платье с розовыми цветами. Но фанатов поразил ее изможденный вид и многочисленные новые татуировки, которые уже назвали "тюремными", пишет Daily Mail.
На одном снимке 40 "тюремных" татуировок на руках Арианы были полностью видны, когда она посылала воздушные поцелуи собравшейся толпе.
Тату расположены по всей поверхности ее пальцев и на тыльной стороне ладони, вплоть до запястий.
Некоторые тату связаны с ее новым фильмом и ее партнершей Синтией Эриво. Одна из них — большая иллюстрация Глинды из оригинального фильма "Злая".
Татуировки на руках получили название "тюремных", поскольку они многочисленные, мелкие, неровные и выглядят как самодельные, как те, которые заключенные могут сделать за решеткой, имея ограниченный набор инструментов.
Другие тату Арианы посвящены мужчинам, с которыми она встречалась: Маку Миллеру, Питу Дэвидсону и Далтону Гомесу.
Всего несколько дней назад Ариане пришлось пропустить премьеру "Злой" в Бразилии из-за проблем с перелетом. Во вторник вечером она должна была пройти по красной дорожке на мероприятии в Сан-Паулу, но была вынуждена покинуть самолет из-за проблем безопасности.
Поделившись своим разочарованием в Instagram, Гранде сообщила, что ее команде не удалось найти альтернативный вариант, чтобы доставить ее в Сан-Паулу вовремя.
"Несколько часов назад мне и моей команде пришлось сойти с самолета, поскольку из-за проблем с безопасностью им нужно было провести техническое обслуживание самолета, а вылет состоится только завтра в час ночи. Моя команда и Universal перепробовали все возможные способы исправить это", — рассказала Ариана Гранде.
Она пожаловалась, что пробовала отправиться в Бразилию всеми удобными способами, но даже частный рейс не мог спасти положение, так как на вылет требуется разрешение.
"Бразилия, я не могу поверить, что это происходит, и я безмерно опустошена, отправляя это сообщение", — написала певица и актриса.
Напомним, сама Ариана Гранде заявила своим обеспокоенным фанатам, что она похудела почти на 7 кг благодаря сбалансированному питанию.
Также впечатляющую потерю веса продемонстрировал актер Джона Хилл, который стал знаменит, играя стеснительных полненьких парней в школьных комедиях.