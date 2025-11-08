Аріана Гранде показала 40 нових "тюремних" татуювань на прем'єрі в Парижі (фото)

32-річна співачка була сфотографована у французькій столиці напередодні прем'єри фільму "Зла: Назавжди", яка запланована на 21 листопада. Аріана Гранде налякала шанувальників худорбою і новими тату.

Аріана Гранде, яка зіграла в мюзиклі добру чарівницю Глінду, мала сенсаційний вигляд у шикарній чорній сукні з рожевими квітами. Але фанатів вразив її виснажений вигляд і численні нові татуювання, які вже назвали "тюремними", пише Daily Mail.

Аріана Гранде на прем'єрі в Парижі

На одному знімку 40 "тюремних" татуювань на руках Аріани було повністю видно, коли вона посилала повітряні поцілунки натовпу, що зібрався.

Тату розташовані по всій поверхні її пальців і на тильній стороні долоні, аж до зап'ясть.

Деякі тату пов'язані з її новим фільмом і її партнеркою Синтією Еріво. Одне з них — велика ілюстрація Глінди з оригінального фільму "Зла".

Татуювання на руках отримали назву "тюремних", оскільки вони численні, дрібні, нерівні та мають вигляд саморобних, наче ті, що ув'язнені можуть зробити за ґратами, маючи обмежений набір інструментів.

Аріана Гранде зробила 40 "тюремних" татуювань Фото: Instagram arianagrande

Інші тату Аріани присвячені чоловікам, з якими вона зустрічалася: Маку Міллеру, Піту Девідсону і Далтону Гомесу.

Лише кілька днів тому Аріані довелося пропустити прем'єру "Злий" у Бразилії через проблеми з перельотом. У вівторок увечері вона мала пройти червоною доріжкою на заході в Сан-Паулу, але була змушена покинути літак через проблеми безпеки.

Поділившись своїм розчаруванням в Instagram, Гранде повідомила, що її команді не вдалося знайти альтернативний варіант, щоб доставити її в Сан-Паулу вчасно.

"Кілька годин тому мені та моїй команді довелося зійти з літака, оскільки через проблеми з безпекою їм потрібно було провести технічне обслуговування літака, а виліт відбудеться тільки завтра о першій годині ночі. Моя команда і Universal перепробували всі можливі способи виправити це", — розповіла Аріана Гранде.

Аріана Гранде з новими тату Фото: Instagram arianagrande

Вона поскаржилася, що пробувала вирушити до Бразилії всіма зручними способами, але навіть приватний рейс не міг врятувати становище, оскільки на виліт потрібен дозвіл.

"Бразилія, я не можу повірити, що це відбувається, і я безмірно спустошена, відправляючи це повідомлення", — написала співачка і актриса.

Нагадаємо, сама Аріана Гранде заявила своїм стурбованим фанатам, що вона схудла майже на 7 кг завдяки збалансованому харчуванню.

Також вражаючу втрату ваги продемонстрував актор Джона Гілл, який став знаменитим, граючи сором'язливих повненьких хлопців у шкільних комедіях.