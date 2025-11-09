9 ноября 2025 года: преподобной Матроны - что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя стричь волосы, а также отдавать другим свою одежду.

Что случилось 9 ноября?

Сегодня православная церковь почитает память преподобной Матроны. Она была благочестивой женщиной, отдавшей свою жизнь Богу. В V веке Матрона вышла замуж за Дометиана, но в душе желала посвятить свою жизнь Господу, потому молилась, чтобы он освободил ее от супружеского ига. Так однажды она решила убежать от мужа в монастырь. Там Матрона стала знаменита своими чудесами и пророчествами. Она исцеляла больных, угадывала мнения людей, предсказывала будущее и указывала на грехи.

Что нельзя делать 9 ноября:

стричь волосы;

отдавать другим свою одежду;

заниматься тяжелым трудом.

Народные поверья и приметы:

дождь — в следующем году будет хороший урожай пшеницы;

туман — ждите оттепель;

деревья покрыты инеем — будут сильные морозы.

День ангела празднуют:

Александр, Антон, Дмитрий, Виктор, Илья, Матрона, Семен, Тимофей, Константин, Федор.

А также в этот день:

1938 год — в Хусте для организации обороны Карпатской Украины образуют полувоенную организацию "Карпатская Сечь";

1989 год — начинается разрушение Берлинской стены;

1997 год — в Украине впервые празднуют День украинской письменности и языка.

