9 листопада 2025 року: преподобної Матрони — що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна стригти волосся, а також віддавати іншим свій одяг.

Що сталося 9 листопада?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять преподобної Матрони. Вона була благочестивою жінкою, яка віддала своє життя Богу. У V столітті Матрона вийшла заміж за Дометіана, але в душі бажала присвятити своє життя Господу, тому молилася, щоб він звільнив її від подружнього ярма. Так одного разу вона вирішила втекти від чоловіка в монастир. Там Матрона стала знаменита своїми чудесами та пророцтвами. Вона зцілювала хворих, вгадувала думки людей, передбачала майбутнє і вказувала на гріхи.

Що не можна робити 9 листопада:

стригти волосся;

віддавати іншим свій одяг;

займатися важкою працею.

Народні повір'я та прикмети:

дощ — наступного року буде гарний урожай пшениці;

туман — чекайте відлигу;

дерева вкриті інеєм — будуть сильні морози.

День ангела святкують:

Олександр, Антон, Дмитро, Віктор, Ілля, Матрона, Семен, Тимофій, Костянтин, Федір.

А також цього дня:

1938 рік — у Хусті для організації оборони Карпатської України утворюють напіввійськову організацію "Карпатська Січ";

1989 рік — починається руйнування Берлінського муру;

1997 рік — в Україні вперше святкують День української писемності та мови.

