9 листопада 2025 року: преподобної Матрони — що сьогодні не можна робити
Сьогодні не можна стригти волосся, а також віддавати іншим свій одяг.
Що сталося 9 листопада?
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять преподобної Матрони. Вона була благочестивою жінкою, яка віддала своє життя Богу. У V столітті Матрона вийшла заміж за Дометіана, але в душі бажала присвятити своє життя Господу, тому молилася, щоб він звільнив її від подружнього ярма. Так одного разу вона вирішила втекти від чоловіка в монастир. Там Матрона стала знаменита своїми чудесами та пророцтвами. Вона зцілювала хворих, вгадувала думки людей, передбачала майбутнє і вказувала на гріхи.
Що не можна робити 9 листопада:
- стригти волосся;
- віддавати іншим свій одяг;
- займатися важкою працею.
Народні повір'я та прикмети:
- дощ — наступного року буде гарний урожай пшениці;
- туман — чекайте відлигу;
- дерева вкриті інеєм — будуть сильні морози.
День ангела святкують:
Олександр, Антон, Дмитро, Віктор, Ілля, Матрона, Семен, Тимофій, Костянтин, Федір.
А також цього дня:
1938 рік — у Хусті для організації оборони Карпатської України утворюють напіввійськову організацію "Карпатська Січ";
1989 рік — починається руйнування Берлінського муру;
1997 рік — в Україні вперше святкують День української писемності та мови.
