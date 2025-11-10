10 ноября 2025 года: апостолов от 70 Эраста, Олимпа, Родиона и других - что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя ехать в дальнюю дорогу, а также начинать важные дела.

Что случилось 10 ноября?

Сегодня православная церковь почитает память апостолов от 70 святых апостолов от 70 Эраста, Олимпа, Родиона, Сосипатра, Кварта и Тертия. Эраст был учеником апостола Павла, который и обратил юношу в христианство, хоть тот был на государственной службе. Позже Эраст начал проповедовать со своим учителем. Родион был дальним родственником апостола Павла, а также его учеником. Был епископом в Патрасе. Родион пострадал за свою веру во время правления императора Нерона, приняв смерть вместе с апостолами Петром и Павлом.

Что нельзя делать 10 ноября:

ехать в дальнюю дорогу;

начинать важные дела;

одалживать что-то соседям.

Народные поверья и приметы:

иней на деревьях — ждите мороз;

сильный ветер — будет метель и похолодает;

туман — к оттепели;

воробьи громко чирикают — ждите потепление.

День ангела празднуют:

Алексей, Александр, Борис, Анна, Иван, Денис, Михаил, Константин, Ольга, Николай, Петр.

А также в этот день:

1928 год — в Киеве открывают дом-музей Тараса Шевченко;

2009 год — запускают первый гидроагрегат Днестровской ГАЭС;

2022 год — 131-й отдельный разведывательный батальон Вооруженных сил Украины освобождает город Снигиревку от российских оккупантов.

