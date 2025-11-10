10 ноября 2025 года: апостолов от 70 Эраста, Олимпа, Родиона и других - что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя ехать в дальнюю дорогу, а также начинать важные дела.
Что случилось 10 ноября?
Сегодня православная церковь почитает память апостолов от 70 святых апостолов от 70 Эраста, Олимпа, Родиона, Сосипатра, Кварта и Тертия. Эраст был учеником апостола Павла, который и обратил юношу в христианство, хоть тот был на государственной службе. Позже Эраст начал проповедовать со своим учителем. Родион был дальним родственником апостола Павла, а также его учеником. Был епископом в Патрасе. Родион пострадал за свою веру во время правления императора Нерона, приняв смерть вместе с апостолами Петром и Павлом.
Что нельзя делать 10 ноября:
- ехать в дальнюю дорогу;
- начинать важные дела;
- одалживать что-то соседям.
Народные поверья и приметы:
- иней на деревьях — ждите мороз;
- сильный ветер — будет метель и похолодает;
- туман — к оттепели;
- воробьи громко чирикают — ждите потепление.
День ангела празднуют:
Алексей, Александр, Борис, Анна, Иван, Денис, Михаил, Константин, Ольга, Николай, Петр.
А также в этот день:
1928 год — в Киеве открывают дом-музей Тараса Шевченко;
2009 год — запускают первый гидроагрегат Днестровской ГАЭС;
2022 год — 131-й отдельный разведывательный батальон Вооруженных сил Украины освобождает город Снигиревку от российских оккупантов.
