10 листопада 2025 року: апостолів від 70 Ераста, Олімпу, Родіона та інших — що сьогодні не можна робити

Що сталося 10 листопада?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять апостолів від 70 святих апостолів від 70 Ераста, Олімпа, Родіона, Сосипатра, Кварта і Тертія. Ераст був учнем апостола Павла, який і навернув юнака в християнство, хоч той був на державній службі. Пізніше Ераст почав проповідувати зі своїм учителем. Родіон був далеким родичем апостола Павла, а також його учнем. Був єпископом у Патрасі. Родіон постраждав за свою віру під час правління імператора Нерона, прийнявши смерть разом з апостолами Петром і Павлом.

Що не можна робити 10 листопада:

їхати в далеку дорогу;

починати важливі справи;

позичати щось сусідам.

Народні повір'я та прикмети:

іній на деревах — чекайте мороз;

сильний вітер — буде заметіль і похолодає;

туман — до відлиги;

горобці голосно цвірінькають — чекайте на потепління.

День ангела святкують:

Олексій, Олександр, Борис, Анна, Іван, Денис, Михайло, Костянтин, Ольга, Микола, Петро.

А також цього дня:

1928 рік — у Києві відкривають будинок-музей Тараса Шевченка;

2009 рік — запускають перший гідроагрегат Дністровської ГАЕС;

2022 рік — 131-й окремий розвідувальний батальйон Збройних сил України звільняє місто Снігурівку від російських окупантів.

