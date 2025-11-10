10 листопада 2025 року: апостолів від 70 Ераста, Олімпу, Родіона та інших — що сьогодні не можна робити
Сьогодні не можна їхати в далеку дорогу, а також починати важливі справи.
Що сталося 10 листопада?
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять апостолів від 70 святих апостолів від 70 Ераста, Олімпа, Родіона, Сосипатра, Кварта і Тертія. Ераст був учнем апостола Павла, який і навернув юнака в християнство, хоч той був на державній службі. Пізніше Ераст почав проповідувати зі своїм учителем. Родіон був далеким родичем апостола Павла, а також його учнем. Був єпископом у Патрасі. Родіон постраждав за свою віру під час правління імператора Нерона, прийнявши смерть разом з апостолами Петром і Павлом.
Що не можна робити 10 листопада:
- їхати в далеку дорогу;
- починати важливі справи;
- позичати щось сусідам.
Народні повір'я та прикмети:
- іній на деревах — чекайте мороз;
- сильний вітер — буде заметіль і похолодає;
- туман — до відлиги;
- горобці голосно цвірінькають — чекайте на потепління.
День ангела святкують:
Олексій, Олександр, Борис, Анна, Іван, Денис, Михайло, Костянтин, Ольга, Микола, Петро.
А також цього дня:
1928 рік — у Києві відкривають будинок-музей Тараса Шевченка;
2009 рік — запускають перший гідроагрегат Дністровської ГАЕС;
2022 рік — 131-й окремий розвідувальний батальйон Збройних сил України звільняє місто Снігурівку від російських окупантів.
