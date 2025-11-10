Концерт российской "иноагентки" Елизаветы "Монеточки" в Риге пришлось остановить: артистка начала задыхаться на сцене

Российская певица "Монеточка" (настоящее имя — Елизавета Гирдымова) во время концерта в латвийской столице Риге начала задыхаться, из-за чего событие пришлось отменить.

"Монеточку" после этого сразу же отправили в больницу. Об инциденте сообщают российские медиа.

СМИ информируют, что причиной проблем с дыханием у певицы на сцене стали аллергия и отек Квинке. Такая реакция возникает в результате действия различных биологических и химических факторов.

Вскоре к концертному помещению подъехала карета скорой помощи и забрала ее в медицинское учреждение. В больнице ей сделали уколы, СМИ пишут, что сейчас состояние "Монеточки" стабилизировалось: она дышит нормально, хотя сама признается, что пока "слабо осознает".

Зрителям события пришлось ожидать около часа, пока участники группы вышли на сцену и сообщили, что продолжения концерта не будет.

На концерте певицы в Риге также присутствовали ее муж и дети. Ранее "Монеточка" выдвинула требование, что отныне будет ездить на гастроли только со своей семьей

Отметим, что "Монеточка" выехала из России и осудила войну с Украиной. На родине она признана "иностранным агентом" с 2023 года после того, как было выяснено, что певица собирала средства для украинцев. Впоследствии в отношении певицы завели уголовное дело "за злостное невыполнение обязанностей в отношении иноагентов". В 2024 году "Монеточку" объявили в розыск в РФ.

