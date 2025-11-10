Концерт російської "іноагентки" Єлизавети "Монеточки" у Ризі довелося зупинити: артистка почала задихатися на сцені

Російська співачка "Монеточка" (справжнє ім'я — Єлизавета Гирдимова) під час концерту у латвійській столиці Ризі почала задихатися, через що подію довелося скасувати.

"Монеточку" після цього одразу ж відправили у лікарню. Про інцидент повідомляють російські медіа.

ЗМІ інформують, що причиною проблем із диханням у співачки на сцені стали алергія та набряк Квінке. Така реакція виникає внаслідок дії різноманітних біологічних та хімічних чинників.

"Монеточка" під час концерту у Ризі почала задихатися

Невдовзі до концертного приміщення під'їхала карета швидкої допомоги й забрала її до медичного закладу. У лікарні їй зробили уколи, ЗМІ пишуть, що наразі стан "Монеточки" стабілізувався: вона дихає нормально, хоча сама зізнається, що поки що "слабко усвідомлює".

Глядачам події довелося очікувати близько години, поки учасники групи вийшли на сцену та повідомили, що продовження концерту не буде.

На концерті співачки у Ризі також були присутні її чоловік та діти. Раніше "Монеточка" висунула вимогу, що відтепер буде їздити на гастролі тільки зі своєю сім'єю

Зазначимо, що "Монеточка" виїхала з Росії та засудила війну з Україною. На батьківщині її визнано "іноземною агенткою" з 2023 року після того, як було з'ясовано, що співачка збирала кошти для українців. Згодом щодо співачки завели кримінальну справу "за злісне невиконання обов'язків щодо іноагентів". У 2024 році "Монеточку" оголосили у розшук у РФ.

