Как говорить со своим ребенком: задавайте ему эти 7 вопросов, чтобы он вырос психически сильным
Большинство родителей мечтают услышать от ребенка больше, чем короткое "нормально" после школы. Психолог Эми Морин объясняет, что дело не в нежелании говорить — просто надо задавать другие вопросы.
Психотерапевт и автор книги "13 вещей, которые не делают эмоционально устойчивые родители" советует заменить стандартный вопрос на более глубокие, стимулирующие к разговору. Они не только помогают понять ребенка, но и развивают у него эмпатию, навыки саморефлексии и эмоциональную зрелость, пишет CNBC.
Эксперт предлагает 7 вопросов, которые помогут наладить разговор и воспитать эмоционально сильного ребенка:
1. "Какая часть твоего дня была лучшей?"
Это учит ребенка замечать хорошее и быть благодарным, даже если день был сложным.
2. "Какую ошибку ты сегодня совершил и чему она тебя научила?"
Такой вопрос снимает стыд за неудачи и показывает, что ошибки — часть обучения.
3. "Кем ты сегодня гордился?"
Помогает развивать эмпатию и внимательность к окружающим.
4. "Что могло сделать твой день лучше?"
Способствует распознаванию собственных эмоций и поиску способов улучшения ситуации.
5. "Кому ты сегодня помог?"
Формирует привычку к добрым поступкам и ответственности.
6. "Что самого интересного ты узнал сегодня?"
Подпитывает интерес и любовь к учебе, а не только к оценкам.
7. "Что нового ты хотел бы попробовать?"
Поощряет выходить из зоны комфорта и не бояться экспериментов.
По словам Морин, когда дети учатся говорить о своем дне и чувствах, они развивают эмоциональный интеллект, уверенность в себе и способность лучше понимать других.
Напомним, ранее Фокус писал, что:
- Психологи объяснили, как сохранять здоровые отношения.
- Как хорошее поведение идет на пользу вашему организму.
Кроме того, Финляндия уже несколько лет подряд возглавляет рейтинг самых счастливых стран мира, даже несмотря на холодный климат и долгие зимы. Психологи объясняют: секрет финского счастья — не в роскоши или постоянной эйфории, а в спокойствии, доверии и уважении к собственным чувствам.