Как говорить со своим ребенком: задавайте ему эти 7 вопросов, чтобы он вырос психически сильным

Большинство родителей мечтают услышать от ребенка больше, чем короткое "нормально" после школы. Психолог Эми Морин объясняет, что дело не в нежелании говорить — просто надо задавать другие вопросы.

Психотерапевт и автор книги "13 вещей, которые не делают эмоционально устойчивые родители" советует заменить стандартный вопрос на более глубокие, стимулирующие к разговору. Они не только помогают понять ребенка, но и развивают у него эмпатию, навыки саморефлексии и эмоциональную зрелость, пишет CNBC.

Эксперт предлагает 7 вопросов, которые помогут наладить разговор и воспитать эмоционально сильного ребенка:

1. "Какая часть твоего дня была лучшей?"

Это учит ребенка замечать хорошее и быть благодарным, даже если день был сложным.

2. "Какую ошибку ты сегодня совершил и чему она тебя научила?"

Такой вопрос снимает стыд за неудачи и показывает, что ошибки — часть обучения.

3. "Кем ты сегодня гордился?"

Помогает развивать эмпатию и внимательность к окружающим.

4. "Что могло сделать твой день лучше?"

Способствует распознаванию собственных эмоций и поиску способов улучшения ситуации.

5. "Кому ты сегодня помог?"

Формирует привычку к добрым поступкам и ответственности.

6. "Что самого интересного ты узнал сегодня?"

Подпитывает интерес и любовь к учебе, а не только к оценкам.

7. "Что нового ты хотел бы попробовать?"

Поощряет выходить из зоны комфорта и не бояться экспериментов.

По словам Морин, когда дети учатся говорить о своем дне и чувствах, они развивают эмоциональный интеллект, уверенность в себе и способность лучше понимать других.

