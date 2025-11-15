Як говорити зі своєю дитиною: задавайте їй ці 7 питань, щоб вона виросла психічно сильною

Більшість батьків мріють почути від дитини більше, ніж коротке "нормально" після школи. Психологиня Емі Морін пояснює, що справа не в небажанні говорити — просто треба ставити інші запитання.

Психотерапевтка й авторка книги "13 речей, які не роблять емоційно стійкі батьки" радить замінити стандартне запитання на більш глибокі, які стимулюють до розмови. Вони не лише допомагають зрозуміти дитину, а й розвивають у неї емпатію, навички саморефлексії та емоційну зрілість, пише CNBC.

Експертка пропонує 7 запитань, які допоможуть налагодити розмову й виховати емоційно сильну дитину:

1. "Яка частина твого дня була найкращою?"

Це вчить дитину помічати хороше й бути вдячною, навіть якщо день був складним.

2. "Яку помилку ти сьогодні зробив і чого вона тебе навчила?"

Таке питання знімає сором за невдачі й показує, що помилки — частина навчання.

3. "Ким ти сьогодні пишався?"

Допомагає розвивати емпатію та уважність до оточення.

4. "Що могло зробити твій день кращим?"

Сприяє розпізнаванню власних емоцій і пошуку способів покращення ситуації.

5. "Кому ти сьогодні допоміг?"

Формує звичку до добрих учинків і відповідальності.

6. "Що найцікавішого ти дізнався сьогодні?"

Підживлює цікавість і любов до навчання, а не лише оцінок.

7. "Що нового ти хотів би спробувати?"

Заохочує виходити із зони комфорту й не боятися експериментів.

За словами Морін, коли діти вчаться говорити про свій день і почуття, вони розвивають емоційний інтелект, впевненість у собі та здатність краще розуміти інших.

