"Я не пʼяна, я просто закохана": песня Омаргалиевой разрывает сеть еще до выхода (видео)

Хор исполнил новую песню Алены Омаргалиевой я не пьяна я просто влюблена
Хор исполнил новую песню Алены Омаргалиевой | Фото: Instagram

Украинская певица Алена Омаргалиева презентовала новый хит "Я не пʼяна, я просто закохана" на концерте. Песня еще не вышла в официальный релиз, но уже стала популярной в сети.

Фокус рассказывает, как украинцы реагируют на очередной хит от Омаргалиевой.

Поклонники с нетерпением ждут выхода песни. Премьера трека ожидается 14 ноября.

"Я не пʼяна, я просто закохана"

Песня Алены Омаргалиевой еще до официального релиза стала вирусной в соцсетях за неделю. Видео с отрывками выступления артистки на сольном концерте, где композицию начинает хор, набрало миллионы просмотров, а тысячи пользователей сняли свои ролики под этот звук в TikTok.

Многие люди писали, чтобы полная версия песни вышла именно в исполнении хора.

Новая песня Алены Омаргалиевой

Между тем сама Алена отметила, что полной версии хора не будет.

А пользователи сети засыпали народное исполнение горой комплиментов:

  • "Просим всем интернетом — сделайте полную хоровую версию".
  • "Хор переплюнул саму исполнительницу".
  • "Надеюсь, версия этой песни будет с хором, потому что это что-то неземное. Мурашки до костей пробирают".
  • "Читаю комментарии и просто поражена! Люди, вы серьезно? Что за неуважение к артистке? Это песня Алены Омаргалиевой, она имеет авторские права на нее. Это было только творческое сотрудничество. Хор замечательный, ничего не могу возразить. Но писать в комментариях, что пусть отдаст песню хору, что пусть бы хор пел дальше, оскорблять артистку и ее балет просто недопустимо! Имейте уважение к Алене, ее команде и к себе!".

В частности, "Я не пʼяна, я просто закохана" уже путешествовала по соцсетям. Украинцы снимают свои версии исполнения.

Новая песня Алены Омаргалиевой разорвала сеть

Также стало известно, что девушку из хора зовут Соня Мелещенко. Она с Сарненщины и является участницей фольклорного ансамбля "Кралица". Девушка исполнила в народном стиле отрывок новой песни Алены Омаргалиевой "Я не пʼяна, я просто закохана". Видео с ней набрало более 120 тысяч просмотров.

Соня Мелещенко поразила своим пением

