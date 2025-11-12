Поддержите нас UA
Стиль жизни Усиление мобилизации в Украине

Известный певец вышел на связь после мобилизации ТЦК: где он служит (фото)

Александр Кварта показался после мобилизации
Александр Кварта | Фото: Instagram

Украинский певец Александр Кварта, которого в конце лета мобилизовал ТЦК, признался, где сейчас проходит службу. Он продолжает заниматься своим любимым делом.

На своей странице в Instagram мобилизованный артист сообщил, что стал частью Отдельной президентской бригады имени Богдана Хмельницкого. Во время военной службы Александр продолжает заниматься творчеством.

"Продолжаю заниматься своей профессиональной деятельностью в составе Отдельной Президентской бригады им. Богдана Хмельницкого. Был рад петь вместе с "Do diez Band" в благотворительном концерте", — написал Александр Кварта.

В комментариях люди поддержали певца и поблагодарили его за службу:

  • "Хорошие фото. Красивый ты. Соскучилась!".
  • "Саша, очень рады, что ты снова занимаешься любимым делом, которое приносит радость людям и важную помощь нашим защитникам. Гордимся тобой".
  • "Саша, спасибо за Украину!".
Александра Кварту мобилизовали

Певец в конце лета показался в военной форме и сообщил, что уже находится на учениях. Кварта отметил, что "из соображений ТЦК" стал полезнее своей единицей в рядах армии — "не перекрывая сборы волонтерские, а с автоматом в руках".

