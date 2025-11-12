Підтримайте нас RU
Стиль життя Посилення мобілізації в Україні

Відомий співак вийшов на звʼязок після мобілізації ТЦК: де він служить (фото)

Олександр Кварта показався після мобілізації
Олександр Кварта | Фото: Instagram

Український співак Олександр Кварта, якого наприкінці літа мобілізував ТЦК, зізнався, де наразі проходить службу. Він продовжує займатися своєю улюбленою справою.

На своїй сторінці в Instagram мобілізований артист повідомив, що став частиною Окремої президентської бригади імені Богдана Хмельницького. Під час військової служби Олександр продовжує займатися творчістю.

"Продовжую займатися своєю професійною діяльністю в складі Окремої Президентської бригади ім. Богдана Хмельницького. Був радий співати разом із "Do diez Band" в благодійному концерті", — написав Олександр Кварта.

Олександр Кварта
Олександр Кварта
Фото: Instagram

У коментарях люди підтримали співака та подякували йому за службу:

  • "Гарні фото. Гарний ти. Скучила!".
  • "Саша, дуже раді, що ти знову займаєшся улюбленою справою, яка приносить радість людям та важливу допомогу нашим захисникам. Пишаємося тобою".
  • "Саша, дякую за Україну!".
Олександр Кварта
Олександр Кварта
Фото: Instagram

Олександра Кварту мобілізували

Співак наприкінці літа показався у військовій формі та повідомив, що вже перебуває на навчаннях. Кварта зазначив, що "з міркувань ТЦК" став кориснішим своєю одиницею у лавах армії — "не перекриваючи збори волонтерські, а з автоматом у руках".

