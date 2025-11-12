Відомий співак вийшов на звʼязок після мобілізації ТЦК: де він служить (фото)

Український співак Олександр Кварта, якого наприкінці літа мобілізував ТЦК, зізнався, де наразі проходить службу. Він продовжує займатися своєю улюбленою справою.

На своїй сторінці в Instagram мобілізований артист повідомив, що став частиною Окремої президентської бригади імені Богдана Хмельницького. Під час військової служби Олександр продовжує займатися творчістю.

"Продовжую займатися своєю професійною діяльністю в складі Окремої Президентської бригади ім. Богдана Хмельницького. Був радий співати разом із "Do diez Band" в благодійному концерті", — написав Олександр Кварта.

Олександр Кварта Фото: Instagram

У коментарях люди підтримали співака та подякували йому за службу:

"Гарні фото. Гарний ти. Скучила!".

"Саша, дуже раді, що ти знову займаєшся улюбленою справою, яка приносить радість людям та важливу допомогу нашим захисникам. Пишаємося тобою".

"Саша, дякую за Україну!".

Відео дня

Олександр Кварта Фото: Instagram

Олександра Кварту мобілізували

Співак наприкінці літа показався у військовій формі та повідомив, що вже перебуває на навчаннях. Кварта зазначив, що "з міркувань ТЦК" став кориснішим своєю одиницею у лавах армії — "не перекриваючи збори волонтерські, а з автоматом у руках".

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Нікіта Ломакін, якого примусово мобілізували, розповів, як пройшла його загальновійськова підготовка в ЗСУ.

Український гуморист та зірка "Ліги сміху" Сергій Вавілов мобілізувався до лав ЗСУ. Про це стало відомо в березні 2025 року.

Крім того, Святослав Вакарчук, який має звання офіцера морально-психологічного забезпечення, зізнався, куди йде вся його заробітна плата за службу.