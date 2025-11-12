Відомий співак вийшов на звʼязок після мобілізації ТЦК: де він служить (фото)
Український співак Олександр Кварта, якого наприкінці літа мобілізував ТЦК, зізнався, де наразі проходить службу. Він продовжує займатися своєю улюбленою справою.
На своїй сторінці в Instagram мобілізований артист повідомив, що став частиною Окремої президентської бригади імені Богдана Хмельницького. Під час військової служби Олександр продовжує займатися творчістю.
"Продовжую займатися своєю професійною діяльністю в складі Окремої Президентської бригади ім. Богдана Хмельницького. Був радий співати разом із "Do diez Band" в благодійному концерті", — написав Олександр Кварта.
У коментарях люди підтримали співака та подякували йому за службу:
- "Гарні фото. Гарний ти. Скучила!".
- "Саша, дуже раді, що ти знову займаєшся улюбленою справою, яка приносить радість людям та важливу допомогу нашим захисникам. Пишаємося тобою".
- "Саша, дякую за Україну!".
Олександра Кварту мобілізували
Співак наприкінці літа показався у військовій формі та повідомив, що вже перебуває на навчаннях. Кварта зазначив, що "з міркувань ТЦК" став кориснішим своєю одиницею у лавах армії — "не перекриваючи збори волонтерські, а з автоматом у руках".
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Нікіта Ломакін, якого примусово мобілізували, розповів, як пройшла його загальновійськова підготовка в ЗСУ.
- Український гуморист та зірка "Ліги сміху" Сергій Вавілов мобілізувався до лав ЗСУ. Про це стало відомо в березні 2025 року.
Крім того, Святослав Вакарчук, який має звання офіцера морально-психологічного забезпечення, зізнався, куди йде вся його заробітна плата за службу.