"Я не пʼяна, я просто закохана": пісня Омаргалієвої розриває мережу ще до виходу (відео)

Українська співачка Альона Омаргалієва презентувала новий хіт "Я не п'яна, я просто закохана" на концерті. Пісня ще не вийшла в офіційний реліз, але вже стала популярною в мережі.

Фокус розповідає, як українці реагують на черговий хіт від Омаргалієвої.

Шанувальники з нетерпінням чекають виходу пісні. Прем’єра треку очікується 14 листопада.

"Я не пʼяна, я просто закохана"

Пісня Альони Омаргалієвої ще до офіційного релізу стала вірусною в соцмережах за тиждень. Відео з уривками виступу артистки на сольному концерті, де композицію починає хор, набрало мільйони переглядів, а тисячі користувачів зняли свої ролики під цей звук у TikTok.

Багато людей писали, щоб повна версія пісні вийшла саме у виконанні хору.

Нова пісня Альони Омаргалієвої

Тим часом сама Альона зазначила, що повної версії хору не буде.

А користувачі мережі засипали народне виконання горою компліментів:

"Просимо всім інтернетом — зробіть повну хорову версію".

"Хор переплюнув саму виконавицю".

"Сподіваюсь, версія цієї пісні буде з хором, бо це щось неземне. Мурахи до кісток пробирають".

"Читаю коментарі і просто вражена! Люди, ви серйозно? Що за неповага до артистки? Це пісня Альони Омаргалієвої, вона має авторські права на неї. Це була тільки творча співпраця. Хор чудовий, нічого не можу заперечити. Але писати в коментарях, що нехай віддасть пісню хору, що нехай би хор співав далі, ображати артистку та її балет просто неприпустимо! Майте повагу до Альони, її команди та до себе!".

Зокрема, "Я не пʼяна, я просто закохана" вже помандрувала соцмережами. Українці знімають свої версії виконання.

Нова пісня Альони Омаргалієвої розірвала мережу

Також стало відомо, що дівчину з хору звуть Соня Мелещенко. Вона із Сарненщини та є учасницею фольклорного ансамблю "Кралиця". Дівчина виконала у народному стилі уривок нової пісні Альони Омаргалієвої "Я не пʼяна, я просто закохана". Відео з нею набрало понад 120 тисяч переглядів.

Соня Мелещенко вразила своїм співом

