Невиданная красота: места в Украине, куда надо съездить

Режиссер-постановщик и телеведущий Евгений Синельников решил проверить, насколько хорошо искусственный интеллект знает Украину. Он обратился к ChatGPT с просьбой назвать самые интересные недооцененные туристические локации — и получил подборку живописных мест, которые действительно стоит увидеть собственными глазами.

Среди предложенных искусственным интеллектом локаций — Бакота в Хмельницкой области, которая поражает невероятными пейзажами и тишиной, где можно полностью погрузиться в природу. Об этом рассказал Синельников в своей заметке в Instagram.

Бакота в Хмельницкой области Фото: Юлія Кметик/ Фокус

Также в списке — Тустань, что на Львовщине, современно обустроенный исторический комплекс, где через 3D-визуализацию можно увидеть, как выглядела крепость в прошлом.

Среди других мест, которые предложил ChatGPT, — Актовский каньон в Николаевской области, который напоминает "маленькую Аризону" со скалами и рекой, Олешковские пески на Херсонщине с затопленным поселком и церковью посреди воды, а также пещера Оптимистическая на Тернопольщине - природная локация для смельчаков, без подсветки и удобных маршрутов, зато с аутентичными впечатлениями.

Пещера Оптимистическая на Тернопольщине Фото: Facebook

