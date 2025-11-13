Легендарный Квентин Тарантино вывел в свет жену: что известно о его браке (фото)

62-летний американский режиссер Квентин Тарантино и его жена, 41-летняя израильская певица и актриса Даниэлла Пик совершили редкое появление на красной дорожке.

Легендарный сценарист и продюсер поддержал свою возлюбленную на премьере ее фильма "Идеальная игра". Об этом пишет Daily Mail.

Даниэлла выбрала для выхода длинное ярко-красное платье с открытой спиной, дополнив образ эффектными украшениями. Тем временем Квентин держал жену за руку и обнимал ее за талию. Режиссер фильма "Бесславные ублюдки" нарядился в деловой костюм в полоску и черную рубашку.

Квентин Тарантино с женой

Квентин Тарантино: личная жизнь

Женой Квентина Тарантино является Даниэлла Пик — израильская певица, модель и актриса. Она родилась 21 ноября 1983 года в Тель-Авиве. Даниэлла — дочь известного израильского певца Цвика Пика, одного из самых популярных музыкантов в Израиле 1970-1980-х годов.

Відео дня

Квентин и Даниэлла познакомились в 2009 году, когда режиссер приезжал в Израиль для продвижения своего фильма "Бесславные ублюдки". Они некоторое время встречались, потом разошлись, но снова сошлись в 2016 году.

В июне 2017 года они объявили о помолвке, а 28 ноября 2018 года поженились в Лос-Анджелесе. Свадьба была камерной, только для самых близких друзей и семьи.

Квентин Тарантино с женой

Дети Тарантино

У пары есть двое детей:

Лео Тарантино — родился в феврале 2020 года в Тель-Авиве. Интересно, что имя "Лео" не имеет отношения к Леонардо Ди Каприо — Тарантино даже шутил, что не называл сына в честь своего актера, просто им понравилось это имя. Дочь (имя не разглашается) — родилась летом 2022 года. Пара держит ее имя и детали жизни детей в тайне, пытаясь защитить приватность семьи.

Сейчас семья живет преимущественно в Израиле.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Квентин Тарантино обвинил Алека Болдуина в убийстве украинки.

Менеджер стриптиз-клуба Crazy Girls утверждает, что Квентин Тарантино однажды заплатил 10 000 долларов за то, чтобы облизать ноги танцовщицы.

Кроме того, Квентин Тарантино и его жена Даниэлла Пик 2 июля 2022 года во второй раз стали родителями.