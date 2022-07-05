59-летний Квентин Тарантино второй раз стал отцом

У пары уже подрастает сын Лео, которому в феврале исполнилось два года.

Знаменитый американский режиссер Квентин Тарантино и его 38-летняя жена Даниэлла Пик 2 июля стали родителями: у них родилась дочь, пишет People. Девочка стала вторым реьенком пары, у которой уже подрастает двухлетний сын Лео, который появился на свет в феврале 2020-го.

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Информация о второй беременности Даниэллы появилась в феврале этого года.

Пик и Тарантино впервые встретились в 2009 году, когда кинорежиссер был в родном для Даниэллы Израиле, продвигая свой фильм "Бесславные ублюдки". Они связали себя узами брака в ноябре 2018 года в своем доме в Беверли-Хиллз, а их сын родился в Израиле. Сейчас супруги живут на две страны.

Когда Тарантино обнародовал имя своего сына, многие думали, что мальчика назвали в честь Леонардо ДиКаприо, друга и соавтора Квентина. Однако новоиспеченный отец опроверг эти домыслы.

"Люди решили, что я назвал его в честь Леонардо ДиКаприо. В этом нет ничего плохого, но… он назван в честь дедушки моей жены, а также потому, что в наших сердцах он был нашим маленьким львом", – пояснил режиссер на шоу Jimmy Kimmel Live.

Ранее Тарантино анонсировал завершение карьеры, заявив, что уйдет на покой после съемок своего 10 фильма. Однако что это будет за картина, он уточнять не стал. Когда его спросили, может ли он сделать продолжение "Убить Билла", о котором ранее намекал, режиссер застенчиво ответил: "Почему бы и нет?"

Впрочем, Тарантино также говорил, что хотел бы снять комедию. Во время разговора с Марко Мюллером, директором Римского кинофестиваля, Квентин Тарантино описал свою идею.

"Не могу сказать, что комедия станет моим следующим фильмом. Это скорее то, о чем я давно думаю. И я не буду раскрывать детали этого проекта, но это будет спагетти-вестерн. Я с нетерпением жду, когда смогу приступить к работе над этой комедией. В ней все будут говорить на разных языках. Это будет очень смешно. Мексиканский бандито – итальянец; герой – американец; плохой шериф – немец; мексиканка из салуна – израильтянка. И все говорят на разных языках. И все актеры будут знать, что смогут говорить, когда свою реплику закончит другой", — сообщил Квентин

В октябре прошлого года на Римском кинофестивале он был удостоен награды за жизненные достижения, которую ему вручил итальянский режиссер Дарио Ардженто.