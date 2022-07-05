59-річний Квентін Тарантіно вдруге став батьком

У пари вже підростає син Лео, якому в лютому виповнилося два роки.

Знаменитий американський режисер Квентін Тарантіно та його 38-річна дружина Даніелла Пік 2 липня стали батьками: у них народилася донька, пише People. Дівчинка стала другою дитиною пари, у якої вже підростає дворічний син Лео, який з'явився на світ у лютому 2020-го.

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Інформація про другу вагітність Даніелли з'явилася в лютому цього року.

Пік і Тарантіно вперше зустрілися у 2009 році, коли кінорежисер був у рідному для Даніелли Ізраїлі, просуваючи свій фільм "Безславні виродки". Вони пов'язали себе шлюбом у листопаді 2018 року у своєму будинку в Беверлі-Гіллз, а їхній син народився в Ізраїлі. Зараз подружжя живе на дві країни.

Коли Тарантіно оприлюднив ім'я свого сина, багато хто думав, що хлопчика назвали на честь Леонардо ДіКапріо, друга та співавтора Квентіна. Проте новоспечений батько спростував ці домисли.

"Люди вирішили, що я назвав його на честь Леонардо ДіКапріо. У цьому немає нічого поганого, але… він названий на честь дідуся моєї дружини, а також тому, що d наших серцях він був нашим маленьким левом", — пояснив режисер на шоу Jimmy Kimmel Live.

Раніше Тарантіно анонсував завершення кар'єри, заявивши, що піде відпочивати після зйомок свого 10 фільму. Однак, що це буде за картина, він уточнювати не став. Коли його запитали, чи може він зробити продовження "Вбити Білла", про яке раніше натякав, режисер сором'язливо відповів: "Чому б і ні?"

Проте Тарантіно також казав, що хотів би зняти комедію. Під час розмови з Марко Мюллером, директором Римського кінофестивалю, Квентін Тарантіно описав свою ідею.

"Не можу сказати, що комедія стане моїм наступним фільмом. Це швидше те, про що я давно думаю. І я не розкриватиму деталі цього проєкту, але це буде спагетті-вестерн. Я з нетерпінням чекаю, коли зможу приступити до роботи над цією комедією. В ній усі розмовлятимуть різними мовами. Це буде дуже смішно. Мексиканський бандито — італієць; герой — американець; поганий шериф — німець; мексиканка із салуну — ізраїльтянка. І всі говорять різними мовами. І всі актори знатимуть, що зможуть говорити, коли свою репліку закінчить інший", — повідомив Квентін.

У жовтні минулого року на Римському кінофестивалі він отримав нагороду за життєві досягнення, яку йому вручив італійський режисер Даріо Ардженто.