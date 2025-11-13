Легендарний Квентін Тарантіно вивів у світ дружину: що відомо про його шлюб (фото)

62-річний американський режисер Квентін Тарантіно та його дружина, 41-річна ізраїльська співачка та акторка Даніелла Пік здійснили рідкісну появу на червоній доріжці.

Легендарний сценарист та продюсер підтримав свою кохану на прем'єрі її фільму "Ідеальна гра". Про це пише Daily Mail.

Даніелла обрала для виходу довгу яскраво-червону сукню з відкритою спиною, доповнивши образ ефектними прикрасами. Тим часом Квентін тримав дружину за руку та обіймав її за талію. Режисер фільму "Безславні виродки" убрався в діловий костюм у смужку та чорну сорочку.

Квентін Тарантіно з дружиною

Квентін Тарантіно: особисте життя

Дружиною Квентіна Тарантіно є Даніелла Пік — ізраїльська співачка, модель і акторка. Вона народилася 21 листопада 1983 року в Тель-Авіві. Даніелла — дочка відомого ізраїльського співака Цвіка Піка, одного з найпопулярніших музикантів в Ізраїлі 1970–1980-х років.

Квентін та Даніелла познайомилися у 2009 році, коли режисер приїздив до Ізраїлю для промоції свого фільму "Безславні виродки". Вони деякий час зустрічалися, потім розійшлися, але знову зійшлися у 2016 році.

У червні 2017 року вони оголосили про заручини, а 28 листопада 2018 року одружилися в Лос-Анджелесі. Весілля було камерним, лише для найближчих друзів і родини.

Квентін Тарантіно з дружиною

Діти Тарантіно

У пари є двоє дітей:

Лео Тарантіно — народився у лютому 2020 року в Тель-Авіві. Цікаво, що ім’я "Лео" не має стосунку до Леонардо Ді Капріо — Тарантіно навіть жартував, що не називав сина на честь свого актора, просто їм сподобалося це ім’я. Донька (ім’я не розголошується) — народилася влітку 2022 року. Пара тримає її ім’я та деталі життя дітей у таємниці, намагаючись захистити приватність родини.

Нині сім’я мешкає переважно в Ізраїлі.

Квентін Тарантіно звинуватив Алека Болдвіна у вбивстві українки.

Менеджер стриптиз-клубу Crazy Girls стверджує, що Квентін Тарантіно одного разу заплатив 10 000 доларів за те, щоб облизати ноги танцівниці.

Крім того, Квентін Тарантіно та його дружина Даніелла Пік 2 липня 2022 року вдруге стали батьками.