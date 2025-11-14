"Не осознавала масштаба": блогерша Пичик прокомментировала разрыв сотрудничества с Rozetka (видео)

Блогер Ангелина Пичик, которая до полномасштабного вторжения РФ в Украину работала телеведущей на телеканалах NewsOne и "Наш", прокомментировала разрыв сотрудничества с компанией Rozetka из-за ее прошлой профессиональной деятельности.

Она обнародовала видеообращение в своем Инстаграме, где рассказала о том, почему работала на этих медиаресурсах и жалеет ли об этом.

"На тот момент я считала, что это оппозиционная журналистика. Я не осознавала всего масштаба информационной войны, которую Российская Федерация вела против нас задолго до полномасштабного вторжения, но я никогда не считала, что Украина — это часть России. Сегодня я понимаю, что вещи, в которые я тогда верила, были ошибочными", — сказала Пычик.

Блогер подчеркнула, что не перекладывает ответственности и понимает, что несет и будет нести в будущем репутационные риски за свои решения и поступки.

"Я не отрицаю этого. Но важно то, кем ты становишься после ошибок. Я живу в Украине, я работаю здесь, я плачу налоги здесь, я помогаю людям здесь", — отметила девушка.

Она объяснила, что раньше не говорила об этом поскольку понимала, что отношение к ней предвзятое.

"Людям было бы сложно мне поверить, поэтому я хотела доказывать свою позицию не постами, а поступками. Три года моей работы в блоге — это и есть мой ответ", — отметила Пичик.

В частности она вспомнила о том, что;

после деоккупации Киевщины объездила города и села, чтобы снимать истории людей, которые пережили эту оккупацию;

в годовщину освобождения Херсона поехала туда, чтобы показать, как живут люди;

вместе со своей аудиторией собирала деньги на лечение для пенсионеров;

покупала тактическую медицину, турникеты, помогала "Кракену", "Асгарду" и другим военным подразделениям ВСУ.

"Также я пережила 21 оккупацию между Бучей и Бородянкой. Я видела, как россияне уничтожали жизнь людей вокруг", — подчеркнула девушка.

Кроме того, Пичик сообщила, что все деньги от рекламы с Rozetka полностью передала на нужды подразделения "Асгард".

Напомним, 12 ноября Rozetka прекратила сотрудничество с блогером Ангелиной Пичик, которая работала на пророссийских каналах.