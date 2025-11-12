"Украинская Скабеева": Rozetka прекратила сотрудничество с блогером, которая работала на пророссийских каналах (фото)

Компания объявила о прекращении сотрудничества с Ангелиной Пичик, которая в прошлом работала ведущей телеканалов NewsOne и "НАШ". Причиной такого решения стали репутационные риски, на которые обратило внимание медиасообщество.

После публикации руководителя видеоредакции "Лига.нет" Юрия Смирнова компания Rozetka заявила, что все сотрудничества с инфлюенсеркой отменены, а отснятый контент — удален.

Rozetka отменила сотрудничество с Пичик Фото: Facebook

Rozetka и Ангелина Пичик: что произошло

"Для нас принципиально, чтобы все, с кем мы сотрудничаем, разделяли ценности компании. В подобных случаях решения являются бескомпромиссными и принимаются мгновенно", — отметили в пресс-службе Rozetka.

В компании объяснили, что с Ангелиной Пичик была лишь разовая интеграция, но после огласки сотрудничество окончательно прекращено.

Блогер Ангелина Пичик попала в скандал

9 ноября журналист Юрий Смирнов напомнил в Facebook о прошлом блогера, отметив, что она вела совместные эфиры с ведущим Максимом Назаровым, который получил подозрение от СБУ за оправдание российской агрессии.

"Но почему-то Назаров с подозрением, а Пичик — с камерой возле ЦУМа", — написал Смирнов.

Кто такая Ангелина Пичик

Ангелина Пычик — экс-ведущая пророссийских телеканалов NewsOne и "НАШ", которые принадлежали политику Евгению Мураеву, ныне подозреваемому в государственной измене. Накануне полномасштабного вторжения России Пычик в эфире призвала "не жить в напряжении" и отказаться от курса на НАТО, что, по ее словам, "приводит к обострению".

Блогер Ангелина Пичик Фото: Instagram

После закрытия телеканалов Пычик стала блогером — снимает развлекательные видео для TikTok и Instagram, где говорит о деньгах, любви и жизни в Киеве. Ее аккаунты насчитывают более 380 тысяч подписчиков.

Недавно блогер снимала видео с украинскими знаменитостями — среди ее гостей были Дмитрий Кулеба, Светлана Павелецкая, Melovin, Кажанна, Елена Тополя и Алексей Суханов.

Официальной реакции Ангелины на эту ситуацию пока нет.

