"Українська Скабєєва": Rozetka припинила співпрацю з блогеркою, яка працювала на проросійських каналах (фото)

Компанія оголосила про припинення співпраці з Ангеліною Пичик, яка у минулому працювала ведучою телеканалів NewsOne та "НАШ". Причиною такого рішення стали репутаційні ризики, на які звернула увагу медіаспільнота.

Після публікації керівника відеоредакції "Ліга.нет" Юрія Смирнова компанія Rozetka заявила, що всі співпраці з інфлюенсеркою скасовані, а відзнятий контент — видалено.

Rozetka скасувала співпрацю з Пичик Фото: Facebook

Rozetka та Ангеліна Пичик: що сталося

"Для нас принципово, щоб усі, з ким ми співпрацюємо, поділяли цінності компанії. У подібних випадках рішення є безкомпромісними та ухвалюються миттєво", — зазначили у пресслужбі Rozetka.

У компанії пояснили, що з Ангеліною Пичик була лише разова інтеграція, але після розголосу співпраця остаточно припинена.

Блогерка Ангеліна Пичик втрапила у скандал

9 листопада журналіст Юрій Смирнов нагадав у Facebook про минуле блогерки, наголосивши, що вона вела спільні ефіри з ведучим Максимом Назаровим, який отримав підозру від СБУ за виправдовування російської агресії.

Відео дня

"Але чомусь Назаров з підозрою, а Пичик — з камерою біля ЦУМу", — написав Смирнов.

Хто така Ангеліна Пичик

Ангеліна Пичик — ексведуча проросійських телеканалів NewsOne і "НАШ", які належали політику Євгену Мураєву, нині підозрюваному у державній зраді. Напередодні повномасштабного вторгнення Росії Пичик в ефірі закликала "не жити в напрузі" та відмовитися від курсу на НАТО, що, за її словами, "призводить до загострення".

Блогерка Ангеліна Пичик Фото: Instagram

Після закриття телеканалів Пичик стала блогеркою — знімає розважальні відео для TikTok та Instagram, де говорить про гроші, кохання та життя в Києві. Її акаунти налічують понад 380 тисяч підписників.

Нещодавно блогерка знімала відео з українськими знаменитостями — серед її гостей були Дмитро Кулеба, Світлана Павелецька, Melovin, Кажанна, Олена Тополя та Олексій Суханов.

Офіційної реакції Ангеліни на цю ситуацію наразі немає.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Блогерка Анна Алхім розповіла, що мешкає в найбільш російському районі Дубая. Її син грається з росіянами, але вони начебто ніколи не стикалися з негативом.

Приходько заявила, що Мандзюк "веде Україну до громадянської війни".

Крім того, блогерка Єва Коршик потрапила в скандал, ставши амбасадоркою бренду BAZHANE. Вони разом випустили колекцію TASTE OF LIFE, проте в мережі почали обговорювати не сам одяг, а обличчя, яке його представляє.