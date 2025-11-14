"Не усвідомлювала масштабу": блогерка Пичик прокоментувала розрив співпраці з Rozetka (відео)

Блогерка Ангеліна Пичик, яка до повномасштабного вторгнення РФ в Україну працювала телеведучою на телеканалах NewsOne та "Наш", прокоментувала розрив співпраці з компанією Rozetka через її минулу професійну діяльність.

Вона оприлюднила відеозвернення у своєму Інстаграмі, де розповіла про те, чому працювала на цих медіаресурсах та чи шкодує про це.

"На той момент я вважала, що це опозиційна журналістика. Я не усвідомлювала всього масштабу інформаційної війни, яку Російська Федерація вела проти нас задовго до повномасштабного вторгнення, але я ніколи не вважала, що Україна — це частина Росії. Сьогодні я розумію, що речі, у які я тоді вірила, були помилковими", — сказала Пичик.

Блогерка підкреслила, що не перекладає відповідальності та розуміє, що несе та нестиме у майбутньому репутаційні ризики за свої рішення та вчинки.

Відео дня

"Я не заперечую цього. Але важливо те, ким ти стаєш після помилок. Я живу в Україні, я працюю тут, я плачу податки тут, я допомагаю людям тут", — зазначила дівчина.

Вона пояснила, що раніше не говорила про це оскільки розуміла, що ставлення до неї упереджене.

"Людям було б складно мені повірити, тому я хотіла доводити свою позицію не постами, а вчинками. Три роки моєї роботи у блозі — це і є моя відповідь", — зауважила Пичик.

Зокрема вона згадала про те, що;

після деокупація Київщини об'їздила міста та села, щоб знімати історії людей, які пережили цю окупацію;

у річницю звільнення Херсона поїхала туди, щоб показати, як живуть люди;

разом зі своєю аудиторією збирала гроші на лікування для пенсіонерів;

купувала тактичну медицину, турнікети, допомагала "Кракену", "Асгарду" та іншим військовим підрозділам ЗСУ.

"Також я пережила 21 окупація між Бучею та Бородянкою. Я бачила, як росіяни нищили життя людей навколо", — наголосила дівчина.

Крім того, Пичик повідомила, що усі гроші від реклами з Rozetka повністю передала на потреби підрозділу "Асгард".

Нагадаємо, 12 листопада Rozetka припинила співпрацю з блогеркою Ангеліною Пичик, яка працювала на проросійських каналах.