14 ноября 2025 года: апостола Филиппа - что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя идти в лес, а также шить и вязать.
Что случилось 14 ноября?
Сегодня православная церковь почитает память апостола Филиппа. Он был самым молодым учеником Иисуса, занимался изучением Священного Писания и проповедованием Евангелия во Фригии и Скифии, а также мог творить чудеса. После воскресения Христа Филипп пошел рассказывать об Иисусе и исцелял больных. Когда-то он вылечил от укуса ядовитой змеи жену антипата, который испугался, что вера распространится по городу. Из-за страха он приказал сжечь квартиру, где жил тогда Филипп, от чего апостол и умер.
Что нельзя делать 14 ноября:
- идти в лес;
- шить и вязать;
- делать ремонт.
Народные поверья и приметы:
- снегопад — в мае будет плохая погода;
- каркает ворона — ждите оттепель;
- дождь —в следующем году хорошо уродит пшеница;
- утром на деревьях иней — будет щедрый урожай овса в следующем году.
День ангела празднуют:
Алексей, Филипп, Аристарх, Михаил, Николай, Григорий, Сергей, Порифий, Александр, Гаврило, Константин, Василий, Дмитрий, Георгий, Виктор, Федор, Петр, Анна.
Родились 14 ноября:
1979 год — Ольга Куриленко, украинская и французкая актриса и модель.
А также в этот день:
1939 год — Верховный Совет УССР утверждает Закон о так называемом "воссоединении" (аннексии) Западной Украины с УССР;
1944 год — в Киеве открывается Государственный музей украинского искусства;
1963 год — мощный подводный вулканический взрыв образовал остров Суртсей, 33 км к югу от побережья Исландии;
2005 год — корпорация Boeing объявляет о старте производства самолета Boeing 747-8.
Также Фокус писал календарь церковных праздников на ноябрь 2025 года.