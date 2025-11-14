14 ноября 2025 года: апостола Филиппа - что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя идти в лес, а также шить и вязать.

Что случилось 14 ноября?

Сегодня православная церковь почитает память апостола Филиппа. Он был самым молодым учеником Иисуса, занимался изучением Священного Писания и проповедованием Евангелия во Фригии и Скифии, а также мог творить чудеса. После воскресения Христа Филипп пошел рассказывать об Иисусе и исцелял больных. Когда-то он вылечил от укуса ядовитой змеи жену антипата, который испугался, что вера распространится по городу. Из-за страха он приказал сжечь квартиру, где жил тогда Филипп, от чего апостол и умер.

Что нельзя делать 14 ноября:

идти в лес;

шить и вязать;

делать ремонт.

Народные поверья и приметы:

снегопад — в мае будет плохая погода;

каркает ворона — ждите оттепель;

дождь —в следующем году хорошо уродит пшеница;

утром на деревьях иней — будет щедрый урожай овса в следующем году.

Відео дня

День ангела празднуют:

Алексей, Филипп, Аристарх, Михаил, Николай, Григорий, Сергей, Порифий, Александр, Гаврило, Константин, Василий, Дмитрий, Георгий, Виктор, Федор, Петр, Анна.

Родились 14 ноября:

1979 год — Ольга Куриленко, украинская и французкая актриса и модель.

А также в этот день:

1939 год — Верховный Совет УССР утверждает Закон о так называемом "воссоединении" (аннексии) Западной Украины с УССР;

1944 год — в Киеве открывается Государственный музей украинского искусства;

1963 год — мощный подводный вулканический взрыв образовал остров Суртсей, 33 км к югу от побережья Исландии;

2005 год — корпорация Boeing объявляет о старте производства самолета Boeing 747-8.

Также Фокус писал календарь церковных праздников на ноябрь 2025 года.