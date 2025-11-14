14 листопада 2025 року: апостола Пилипа — що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна йти в ліс, а також шити і в'язати.

Що сталося 14 листопада?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять апостола Пилипа. Він був наймолодшим учнем Ісуса, займався вивченням Священного Писання і проповідуванням Євангелія у Фригії та Скіфії, а також міг творити чудеса. Після воскресіння Христа Пилип пішов розповідати про Ісуса і зціляв хворих. Колись він вилікував від укусу отруйної змії дружину антипата, який злякався, що віра пошириться містом. Через страх він наказав спалити квартиру, де жив тоді Пилип, від чого апостол і помер.

Що не можна робити 14 листопада:

йти в ліс;

шити і в'язати;

робити ремонт.

Народні повір'я та прикмети:

снігопад — у травні буде погана погода;

каркає ворона — чекайте відлигу;

дощ — наступного року добре вродить пшениця;

вранці на деревах іній — буде щедрий урожай вівса наступного року.

Відео дня

День ангела святкують:

Олексій, Пилип, Аристарх, Михайло, Микола, Григорій, Сергій, Порифій, Олександр, Гаврило, Костянтин, Василь, Дмитро, Георгій, Віктор, Федір, Петро, Анна.

Народилися 14 листопада:

1979 рік — Ольга Куриленко, українська та французька акторка і модель.

А також цього дня:

1939 рік — Верховна Рада УРСР затверджує Закон про так зване "возз'єднання" (анексію) Західної України з УРСР;

1944 рік — у Києві відкривається Державний музей українського мистецтва;

1963 рік — потужний підводний вулканічний вибух утворив острів Суртсей, 33 км на південь від узбережжя Ісландії;

2005 рік — корпорація Boeing оголошує про старт виробництва літака Boeing 747-8.

Також Фокус писав календар церковних свят на листопад 2025 року.