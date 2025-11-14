Звезда культового сериала "CSI: Майами" рассказала о сталкере, который преследовал ее 12 лет

Ева ЛаРю называет 12-летнее преследование "психологическим терроризмом". Неизвестный преследовал актрису, ее мужа и ее дочь, угрожая ей убийством и изнасилованием.

В течение 12 лет Ева ЛаРю и ее дочь Кайя Каллахан подвергались преследованиям со стороны преследователя. Актриса прославилась благодаря роли криминалиста Натали Боа Виста в культовом сериале "CSI: Место преступления Майами" и у нее появился сталкер, пишет NYpost.

"Вы становитесь своим собственным пленником. Ваш разум постоянно находится в режиме абсолютного ужаса, поэтому вы обдумываете все возможные варианты. Ваш разум выходит из-под контроля. Может быть, он на заднем сиденье моей машины? Может быть, он под моей машиной? Может быть, он следовал за мной с работы? Нашел ли он школу моей дочери? Он в толпе? Это он? Тот парень? Он мой сосед?" – призналась актриса.

Ева ЛаРю со своими коллегами из сериала "CSI Майами" Фото: скриншот

58-летняя актриса и ее 23-летняя дочь нарушают молчание в новом документальном сериале Paramount+ "Мой кошмарный преследователь: История Евы ЛаРю". Звезда заявила, что делится своей историей, чтобы пролить свет на то, что она называет "эпидемией" преследования — угрозу, гораздо более распространенную, чем многие думают.

По данным Центра по предупреждению преследования, повышению осведомленности и ресурсам (SPARC), ежегодно в США преследованию подвергаются около 13,5 миллионов человек, при этом каждая третья женщина и каждый шестой мужчина в какой-то момент своей жизни подвергались преследованию.

Все началось в 2007 году, когда Ева ЛаРю получила письмо через своего менеджера. Послание было подписано "Фредди Крюгер", что отсылало к вымышленному серийному убийце из фильмов "Кошмар на улице Вязов". Внутри были подробные и наглядные угрозы изнасилования, пыток и убийства.

После этого письма приходили постоянно. Одно из них пришло к ней домой с подписью: "Я наконец-то тебя нашел".

Преследователь ЛаРю отправлял письма из разных почтовых отделений, что затрудняло отслеживание их происхождения. В то время криминалистическая экспертиза почтовых угроз была гораздо менее развита. Даже если удалось восстановить частичную ДНК, она могла не совпасть ни с одним из участников системы. Преследователь оставался незамеченным, пока полиция была в тупике.

"Я притворялась экспертом по ДНК на криминалистическом шоу, притворялась, что у меня есть все эти технологии, которых не существовало", — мрачно призналась ЛаРю.

ДНК ее сталкера не было в национальной базе данных, так как у него не было судимостей и найти его было невозможно. Бывали моменты, когда она не получала писем и надеялась, что преследователь умер, или наконец попал в тюрьму.

В 2010 году она снова вышла замуж за бизнесмена Джо Капуччио и научилась стрелять. Но потом письма стали приходить снова. Сталкер стал угрожать и ее мужу, в итоге они развелись через четыре года. Угрозы приходили и дочери Евы ЛаРю, Кайе Каллахан, и они пытались защищать друг друга.

Ситуация обострилась в 2019 году, когда преследователь позвонил в школу Каллахан, представившись ее отцом. По словам прокуроров, он также оставил голосовое сообщение с угрозами "изнасиловать ее и убить".

Поскольку угрозы рассылались по почте и выходили за пределы штатов, дело привлекло внимание ФБР. Они начали собирать и анализировать каждое письмо в поисках улик, которые могли бы связать их с подозреваемым.

Собранную ДНК проверили по базе данных генетической генеалогии и в итоге вышли на 58-летнего Джеймса Дэвида Роджерса.

В 2022 году Роджерс признал себя виновным по двум пунктам обвинения в рассылке сообщений с угрозами. Он был приговорен к 40 месяцам лишения свободы в федеральной тюрьме и освобожден в 2024 году.

"Если он хоть как-то свяжется с нами, его вернут в тюрьму", - рассказала актриса.

