Зірка культового серіалу "CSI: Маямі" розповіла про сталкера, який переслідував її 12 років

Єва ЛаРю називає 12-річне переслідування "психологічним тероризмом". Невідомий переслідував акторку, її чоловіка та її доньку, погрожуючи їй вбивством і зґвалтуванням.

Протягом 12 років Єва ЛаРю та її дочка Кайя Каллахан зазнавали переслідувань з боку переслідувача. Актриса прославилася завдяки ролі криміналіста Наталі Боа Віста в культовому серіалі "CSI: Місце злочину Майамі" і в неї з'явився сталкер, пише NYpost.

"Ви стаєте своїм власним бранцем. Ваш розум постійно перебуває в режимі абсолютного жаху, тому ви обмірковуєте всі можливі варіанти. Ваш розум виходить з-під контролю. Можливо, він на задньому сидінні моєї машини? Можливо, він під моєю машиною? Можливо, він слідував за мною з роботи? Чи знайшов він школу моєї дочки? Він у натовпі? Це він? Той хлопець? Він мій сусід?" — зізналася актриса.

Єва ЛаРю зі своїми колегами з серіалу "CSI Маямі" Фото: скриншот

58-річна акторка та її 23-річна донька порушують мовчання в новому документальному серіалі Paramount+ "Мій кошмарний переслідувач: Історія Єви ЛаРю". Зірка заявила, що ділиться своєю історією, щоб пролити світло на те, що вона називає "епідемією" переслідування — загрозу, набагато поширенішу, ніж багато хто думає.

За даними Центру з попередження переслідування, підвищення обізнаності та ресурсів (SPARC), щорічно в США переслідуванню піддаються близько 13,5 мільйона осіб, водночас кожна третя жінка і кожен шостий чоловік у якийсь момент свого життя зазнавали переслідування.

Усе почалося 2007 року, коли Єва ЛаРю отримала лист через свого менеджера. Послання було підписано "Фредді Крюгер", що відсилало до вигаданого серійного вбивці з фільмів "Кошмар на вулиці В'язів". Усередині були докладні та наочні погрози зґвалтування, тортур і вбивства.

Після цього листи приходили постійно. Один із них прийшов до неї додому з підписом: "Я нарешті тебе знайшов".

Переслідувач ЛаРю відправляв листи з різних поштових відділень, що ускладнювало відстеження їхнього походження. На той час криміналістична експертиза поштових загроз була набагато менш розвинена. Навіть якщо вдалося відновити часткову ДНК, вона могла не збігтися з жодним з учасників системи. Переслідувач залишався непоміченим, поки поліція була в глухому куті.

"Я прикидалася експертом з ДНК на криміналістичному шоу, прикидалася, що у мене є всі ці технології, яких не існувало", — похмуро зізналася ЛаРю.

ДНК її сталкера не було в національній базі даних, бо в нього не було судимостей і знайти його було неможливо. Бували моменти, коли вона не отримувала листів і сподівалася, що переслідувач помер, або нарешті потрапив до в'язниці.

У 2010 році вона знову вийшла заміж за бізнесмена Джо Капуччіо і навчилася стріляти. Але потім листи стали приходити знову. Сталкер став погрожувати і її чоловікові, в результаті вони розлучилися через чотири роки. Погрози надходили і дочці Єви ЛаРю, Кайє Каллахан, і вони намагалися захищати одна одну.

Ситуація загострилася 2019 року, коли переслідувач зателефонував до школи Каллахан, представившись її батьком. За словами прокурорів, він також залишив голосове повідомлення з погрозами "зґвалтувати її і вбити".

Оскільки погрози розсилалися поштою і виходили за межі штатів, справа привернула увагу ФБР. Вони почали збирати й аналізувати кожен лист у пошуках доказів, які могли б пов'язати їх із підозрюваним.

Зібрану ДНК перевірили за базою даних генетичної генеалогії і в підсумку вийшли на 58-річного Джеймса Девіда Роджерса.

У 2022 році Роджерс визнав себе винним за двома пунктами обвинувачення в розсилці повідомлень із погрозами. Його засудили до 40 місяців позбавлення волі у федеральній в'язниці і звільнили 2024 року.

"Якщо він хоч якось зв'яжеться з нами, його повернуть до в'язниці", — розповіла актриса.

